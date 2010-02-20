Порошенко посетит Оман и Катар

21-22 февраля министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО во главе делегации, в которую входят представители МИД, украинского парламента и деловых кругов, посетит с рабочим визитом Султанат Оман и Государство Катар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, визит запланирован и направлен на реализацию одной из приоритетных задач деятельности МИД на 2010 год: “Содействие реализации экономических интересов государства, экономизация внешней политики, создание условий для привлечения инвестиций в Украину”.

Целью визита является дальнейшее динамическое развитие политического диалога на высшем уровне, расширение торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, договорно-правовой базы в двусторонних отношениях, в частности, в сфере либерализации визового режима.

Программой визита министра в страны Персидского залива предусмотрены его встречи с высшим руководством Омана и Катара.

Глава украинского МИД также проведет встречу с представителями местных деловых кругов, что, как ожидается, будет способствовать привлечению капитала обеих стран к реализации перспективных экономических и инвестиционных проектов в Украине, в частности, в контексте подготовки к проведению Евро-2012, а также консолидации усилий, направленных на диверсификацию источников энергоснабжения в Украину.

Султанат Оман и Государство Катар – влиятельные государства региона Персидского залива, которые владеют мощными стратегическими запасами нефти и газа, значительным инвестиционным потенциалом как в государственном, так и частном секторе. Учитывая их географическое расположение, углубление сотрудничества с двумя странами является для Украины сейчас приоритетным из-за важности владения ими ключевыми узлами морских и авиатранспортных коридоров.

Отдельное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в противодействии пиратству. Со стороны официальных руководителей Султаната Обман было неоднократно заявлено о намерениях координировать совместные действия в реализации мер по противодействию пиратству в районе Африканского Рога, что было ярко продемонстрировано страной во время завершающей стадии освобождения из пиратского плена и возвращения на Родину украинских граждан - членов экипажа судна „Ариана”.