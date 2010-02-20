Ющенко подписал указ об инаугурации Януковича

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Текст документа обнародован на официальном сайте Президента.

В.ЮЩЕНКО постановил образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и утвердить персональный состав Оргкомитета.

Также он поручил Организационному комитету в двухдневный срок разработать и утвердить рабочий план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Министерству иностранных дел Украины В.ЮЩЕНКО поручил принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и решение вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

Министерство внутренних дел Украины, Главное управление Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве должны принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Кабинету министров Украины, Государственному управлению делами В.ЮЩЕНКО поручил осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

В состав Организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, вошли 23 должностных лица.

Сопредседателями комитета по согласию назначены руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Валентин ЗАЙЧУК и народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Сергей ЛЁВОЧКИН.

Также сопредседателем оргкомитета стал руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.