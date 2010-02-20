Главное на 20 февраля

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Текст документа обнародован на официальном сайте Президента.

В.ЮЩЕНКО постановил образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и утвердить персональный состав Оргкомитета.

Также он поручил Организационному комитету в двухдневный срок разработать и утвердить рабочий план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Министерству иностранных дел Украины В.ЮЩЕНКО поручил принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и решение вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

Министерство внутренних дел Украины, Главное управление Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве должны принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Кабинету министров Украины, Государственному управлению делами В.ЮЩЕНКО поручил осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

В состав Организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, вошли 23 должностных лица.

Сопредседателями комитета по согласию назначены руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Валентин ЗАЙЧУК и народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Сергей ЛЁВОЧКИН.

Также сопредседателем оргкомитета стал руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В минувшем 2009 году в американское посольство за неэмиграционной визой обратилось около 60 тыс. украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке заявила вице-консул Посольства США в Украине Элисон ХАННА.

По ее словам, количество украинцев, которые обращаются за неэмиграционными визами, в последние годы «практически остается в тех же цифрах».

Из всех обратившихся за визой, каждый год около 25% получают в посольстве отказ на въезд в США, отметила Э.ХАННА. Она объяснила, что основной причиной отказа является то, что выезжающий из Украины человек не может убедить Посольство США в том, что у него есть тесные связи с родиной, и он обязательно вернется домой.

«К сожалению, основная причина отказа – это то, что человек не смог убедить офицера посольства лично в том, что у него есть связи с Украиной. Может быть, он нервничал, но его основная задача – это убедить офицера в том, чтобы ему поверили, что он вернется в Украину», - сказала вице-консул США. При этом она добавила: «Потом люди опять могут подавать документы на визу в любой момент, но Посольство США рекомендует не тратить им деньги, если их жизненная ситуация не изменилась. Если что-то изменилось – будет намного проще получить визу».

Э.ХАННА отметила, что доказательством своей привязанности к Украине для человека может быть ряд факторов – семья, работа, бизнес-связи, наличие недвижимости и др.

«Определенного способа, который бы помог продемонстрировать гражданину Украины связь со своей страной, нет. Но, если у человека в Украине есть семья, то это уже достаточная связь со страной, вторым пунктом могут быть хорошие бизнес-связи, работа, ради которой он вернется в Украину, - отметила вице-консул. - Также, если человек уже ездил за границу и возвращался, это тоже очень хороший признак его связи с Украиной. Это также очень важно».

В то же время, Э.ХАННА не стала отрицать, что при выдаче визы в Посольстве США существует и субъективный фактор. «На самом деле, это субъективный подход офицера посольства, но это американский закон, и он написан таким образом, что офицер несет ответственность за свое решение», - сказала она, но добавила, что выдача визы – «это все равно не лотерея для аппликанта».

Суд запретил Государственной автомобильной инспекции использовать прибор измерения скорости «Визир».

Как сообщает сайт газеты украинских юристов «Юридическая Практика», сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил административный иск адвоката и представителя Совета автомобилистов Украины Татьяны ЧУРИКОВОЙ и представителя того же Совета Алексея АНДРОНИКОВА к МВД Украины и Государственному департаменту ГАИ МВД Украины относительно запрета использования на Украине измерителей скорости «ВИЗИР».

Постановлением суда были признаны неправомерными действия МВД Украины и Госдепартамента ГАИ МВД Украины по использованию радиолокационного видеозаписывающего измерителя скорости «ВИЗИР» с целью выявления и фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Также своим постановлением суд запретил МВД Украины и Госдепартаменту ГАИ МВД Украины, а также их должностным и служебным лицам использовать измеритель скорости «ВИЗИР» до принятия нормативно-правового акта, которым милиции будет предоставлено право использовать такой измеритель скорости для выявления и фиксации нарушений ПДД.

На завтра в Украине синоптики прогнозирует сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 21 февраля будет облачно. Дождь (на западе и севере местами с мокрым снегом), ночью и утром в западных областях, а днем на остальной территории Украины местами сильные осадки. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром в южной и восточной части местами туманы. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, в южной части и Карпатах, а днем на большей части территории страны порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье 25 м/с. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье очень сильные осадки.

Температура ночью по Украине от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; в восточных и южных областях ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

В Киевской области завтра будет облачно. Ночью осадки (преимущественно в виде дождя), днем дождь, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

В столице облачно. Ночью осадки (преимущественно в виде дождя), днем дождь, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

(УНИАН)