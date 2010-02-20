ВАСУ согласился на отзыв иска Тимошенко
Относительно отмены результатов выборов
ВАСУ удовлетворил ходатайство Тимошенко об отзыве иска по отмене результатов президентских выборов
Высший административный суд Украины удовлетворил ходатайство кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об отзыве ее иска к Центральной избирательной комиссии относительно отмены результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, судья-докладчик по делу Александр НЕЧИТАЙЛО объявил решение ВАСУ после более чем четырехчасового обсуждения этого вопроса коллегией суда.
Высший админсуд Украины мотивировал свое решение тем, что законодательством не предусмотрен отказ в удовлетворении ходатайства истца, поскольку это является безусловным правом лица, обращающегося в суд с иском.