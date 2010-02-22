Янукович назвал 3 кандидата на пост премьера

Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Николая АЗАРОВА основными кандидатами на пост премьер-министра.

Политик выразил уверенность, что уже до конца следующей недели в Верховной Раде под нового премьер-министра будет создано новое коалиционное большинство. «И уже с начала следующей недели мы увидим эту фигуру», - заявил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня можно говорить о трех основных кандидатах на должность главы правительства.

«Это С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮК и М.АЗАРОВ. А кто из них окажется более сильным, вокруг кого будут готовыми объединиться депутаты – предусмотреть не тяжело, но мы увидим», - сказал новоизбранный глава государства.