Янукович назвал 3 кандидата на пост премьера
08:30, 22 февраля 2010Разное
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Тигипко, Яценюка и Азарова
Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Николая АЗАРОВА основными кандидатами на пост премьер-министра.
Политик выразил уверенность, что уже до конца следующей недели в Верховной Раде под нового премьер-министра будет создано новое коалиционное большинство. «И уже с начала следующей недели мы увидим эту фигуру», - заявил он.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня можно говорить о трех основных кандидатах на должность главы правительства.
«Это С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮК и М.АЗАРОВ. А кто из них окажется более сильным, вокруг кого будут готовыми объединиться депутаты – предусмотреть не тяжело, но мы увидим», - сказал новоизбранный глава государства.
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