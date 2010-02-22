Янукович обещает до конца недели новую парламентскую коалицию

Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что уже в конце следующей недели будет создано новое коалиционное большинство в Верховной Раде, которое предварительно получило название – «Стабильность и реформы».

Об этом ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в интервью телеканалу «Украина».

«Активная фаза переговоров (относительно переформатирования парламентской коалиции – УНИАН) начнется уже с этого понедельника – завтра. И после недели переговоров можно будет что-то сказать», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что до сих пор по этому вопросу проходили лишь предварительные консультации, «каждый для себя определял свои перспективы, условия».

Он сообщил, что выразил для участников этого политического процесса условия соглашения, которое будет деполитизированным и направленным для решения в первую очередь экономических вопросов, наведения порядка в государстве, начала реформ.

«Это соглашение устроит все фракции, которые входят в парламент», - уверен новоизбранный глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что название нового большинства предварительно определено как «Коалиция стабильности и реформ».

«Это название больше всего отвечает требованиям времени», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.