Ющенко будет партнером будущего президента Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает быть партнером будущего главы государства.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер в воскресенье.

"Я всегда буду партнером будущего президента. Всегда. Речь не идет о фамилии", - отметил В.ЮЩЕНКО.

"Я сказал, что я не люблю политику. Скорее это не политика. У меня много ран от тех людей, которые себя называют политиками. Я их узнал с очень мелкой стороны", - заявил В.ЮЩЕНКО.

"Я буду присутствовать в политике, потому что это та кафедра, из которой ты можешь декларировать то, что ты сделал, или то, что не успел сделать за эти пять лет", - подчеркнул Президент.

"Я тот человек, у которого есть 200 задумок, 300 задумок, и я параллельно их все делаю. Я живу интересной жизнью, поскольку нет такого дела в жизни, за которое бы я не брался, потому что я хочу себя испытать", - цитирует действующего Главу государства «Украинская правда».

В.ЮЩЕНКО также посоветовал будущему президенту проводить "политику единства украинской нации".