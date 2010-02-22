Инаугурация нового Президента будет скромной, но торжественной

Церемония инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет скромной, не обременительной для госбюджета, но торжественной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из руководителей организационного комитета по подготовке инаугурации, заместитель председателя Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН.

По его словам, ожидается, что на инаугурацию нового президента 25 февраля в Украину прибудут около 100 иностранных делегаций.

«В первую очередь это руководители соседних государств, стран СНГ, Европейского Союза, государств Большой двадцатки, а также стран, являющихся крупнейшими торгово-экономическими партнерами Украины, и имеющие стратегические перспективы для развития отношений с нашим государством», - рассказал С.ЛЕВОЧКИН.

Он сообщил, что на сегодняшний день имеются подтверждения об участии в церемонии президентов Болгарии, Турции, Венгрии, Литвы, Польши, Латвии. По словам С.ЛЕВОЧКИНА, “Европейский Союз будет представлять баронесса ЭШТОН – министр иностранных дел ЕС, а США – советник президента по национальной безопасности, генерал ДЖОНСОН”.

С.ЛЕВОЧКИН также заметил, что полная и точная информация о составе иностранных делегаций, которые прибудут на инаугурацию 25 февраля, в частности от России, будет известна завтра, в понедельник.

Он также подчеркнул, что Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение, что инаугурация будет проведена очень скромно в связи со сложной экономической ситуацией в стране, но в то же время максимально торжественно, чтобы народ Украины мог гордиться этим днем.

С.ЛЕВОЧКИН также отметил, что в день инаугурации новый Президент много будет работать и проведет много двусторонних встреч с представителями иностранных делегаций, которые прибудут в Украину.

С.ЛЕВОЧКИН также рассказал, что официальная церемония инаугурации начнется в 10 часов в Верховной Раде, далее на крыльце перед зданием президентского офиса В.ЯНУКОВИЧ примет рапорт начальника Генерального штаба Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

В 14 часов в Украинском доме состоится небольшой прием иностранных делегаций по случаю вступления В.ЯНУКОВИЧА в должность главы государства.

«Никаких парадов и фейерверков не планируется», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.