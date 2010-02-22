Португальский остров Мадейра бедствует от наводнения

До 40 человек увеличилось количество погибших на португальском острове Мадейра, на который в субботу обрушились сильные наводнения и оползни.

При этом администраторы гостиниц, где обычно останавливаются иностранные гости, не смогли сообщить ни об одном погибшем постояльце, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате разгула стихии пострадали 120 человек.

Власти признают возможность дальнейшего роста числа смертельных случаев, так как пока не известно хотя бы приблизительное количество пропавших без вести. До некоторых селений, в частности, расположенных вдали от берега Куррал-даш-Фрейраш, не успели добраться спасатели.

Число лишившихся крова составило около 250 человек.

По данным метеорологов, наводнения стали самой серьезной природной катастрофой на Мадейре за последнее столетие.