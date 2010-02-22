ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как считают эффективность «зеленого офиса», в котором пишет - только восьмая часть всех участников проекта «Зеленый офис» мониторит экономическую эффективность и оценивает ее в конкретных цифрах. Украинским компаниям придется заняться разработкой системы оценки «зеленого» офиса, т.к. в мире намечается тенденция к его сертификации. Пока что такой сертификат можно получить только в Финляндии. Его дает специально созданное для этого подразделение Фонда дикой природы (WWF)…

http://delo.ua/biznes/rynki/kak-schitajut-effektivnost-zelenogo-ofisa-137603/

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Также «Дело» в материале «Пивная» экология приносит доход» пишет – уже более 7 лет компания «Оболонь» планомерно внедряет экологические технологии в производстве. Сейчас компания является лидером среди украинских предприятий по использованию технологии вторичной переработки отходов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/pivnaja-ekologija-prinosit-dohod-137609/

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«Дело» в материале «Игорь Литовченко: Предложив нашим клиентам отказаться от бумажных счетов, мы спасли от вырубки не одно дерево» подает интервью Президент компании «Киевстар» Игоря Литовченко, которой рассказал изданию, что компания работает сразу по трем «зеленым» направлениям: энергоэффективность, «зеленый» офис и сокращение потребления ресурсов…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/igor-litovchenko-predlozhiv-nashim-klientam-otkazatsja-ot-bumazhnyh-my-spasli-vyrubki-ne-odno-137606/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Увольнение с тремя неизвестными» пишет – глава "Укртелекома" Георгий Дзекон, возглавляющий компанию с 2004 года, может лишиться должности. Его отставку поддержали 5 из 8 членов набсовета компании. На его место предложена кандидатура нынешнего главы Госконцерна радиовещания Олега Копейки. Поводом для смены менеджмента называется финансовый отчет госоператора, который второй год подряд показывает многомиллионные убытки. Но для смены главы компании необходим еще хотя бы один голос, заявляют в "Укртелекоме"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1326749

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «У Украины началась водобоязнь» пишет – Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала план действий по предотвращению паводков в 2010 году. В частности, до 1 февраля местным властям следовало обеспечить бесперебойную работу ливневой канализации. Этот пункт плана выполнен не везде. Так, в Киеве, где ожидается крупнейшее за пять лет половодье, гидротехнические сооружения засорены и утратили пропускную способность…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1326736

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Издание «Экономические известия» в материале «Ледниковый период первички» пишет – в Украине отсутствие спроса на жилье привело к замораживанию более 50% жилых новостроек. Однако компании надеются на возникновение дефицита на первичном рынке жилья и повышение цен. Эксперты считают, что подорванное доверие к новостроям сместит спрос в пользу вторичного рынка недвижимости…

http://eizvestia.com/markets/full/4191596

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Также «Экономические известия» в публикации «Стратегический маневр» пишут - по классификации FTSE финансовые рынки по уровню развития делятся на четыре группы. Украина не дотягивает даже до требований самого низкого уровня - frontier market, отставая от Ботсваны, Берега Слоновой Кости, Вьетнама, Маврикия и Нигерии. По мнению участников рынка, без оперативной разработки и утверждения комплексной стратегии развития украинский фондовый рынок рискует потерять самостоятельность…

http://eizvestia.com/fin/full/4191594

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«Газета по-киевски» в материале «Интернет-шопинг: дешево, но рискованно» пишет - уже 10% жителей планеты, а это почти 700 млн. человек, стали постоянными клиентами интернет-магазинов. Не выходя из дому, можно забить холодильник продуктами, купить бытовую технику, да хоть из самого Парижа парфюм заказать. Издание выяснило, как при этом не напороться на недобросовестного продавца…

http://mycityua.com/articles/goodies/2010/02/22/054415.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Днепре утонул ресторан с отелем» пишет – в субботу в Киеве на Набережной затонул плавучий ресторан-гостиница «Адмирал»…

http://www.segodnya.ua/news/14117246.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сильный доллар господствует на неуверенных фондовых рынках» пишет - сейчас сложилась необычная для фондовых рынков ситуация. Ведущую роль в их движении играют евро-доллар. Это странно, так как в феврале выходит масса экономических отчетов...

https://economics.unian.net/rus/detail/37519

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «В банке дешевле» пишет – российские банкиры смогли превратить дешевеющую недвижимость в ликвидный актив: для залога по кредиту она оценивается вдвое ниже рыночной цены…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/19/226284

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Издание «Известия» в публикации «Таможенный союз придумала Украина» пишет – ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Сергей Глазьев с цифрами в руках доказывает, что Россия, Белоруссия и Казахстан получат колоссальный экономический эффект от ликвидации таможенных границ. Причем не нарушая нормы ВТО. Но эффект этот может оказаться еще выше, если к Союзу присоединится и Украина, которая сама когда-то его и придумала. Это усложнит жизнь российским металлургам и производителям сахара, но потребители только выиграют. О том, почему Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина получат максимальную выгоду от интеграции, Сергей Глазьев рассказал в интервью изданию…

http://www.izvestia.ru/politic/article3138816/

(УНИАН)