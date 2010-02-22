В Херсоне подтоплено почти 700 подворий

В Херсоне в результате повышения уровня грунтовых вод и затопления поверхностными водами остаются подтопленными 683 подворья и 73 дома.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, кроме Херсона от подтапливания страдают жители 41 населенного пункта 8 районов области.

В целом в Херсонской области по состоянию на сегодняшнее утро подтоплены 3 тысячи 595 подворий и 832 дома. Самая плохая ситуация в Цюрупинском (подтоплены 1518 подворий и 454 дома), Голопристанском (соответственно 469 и 18), Каланчакском (298 и 185) и Скадовском (267 и 64) районах.

Как сообщал УНИАН, решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обстановка в Херсоне признана чрезвычайной ситуацией регионального уровня.