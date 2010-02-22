ФРС повысила процентную ставку по заимствованиям банков через дисконтное окно до 0,75%

США. ФРС США повысила процентную ставку по заимствованиям банков через так называемое дисконтное окно на 0,25 пункта - до 0,75%.

Комментарий. Это первое повышение дисконтной ставки ФРС после длительного периода понижения. Фактически это стало поворотным пунктом в развитии экономической ситуации в США и на мировом рынке. Больше дешевых долларов не будет.