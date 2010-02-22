В США и Германии растет инфляция
10:52, 22 февраля 2010Разное
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США. В январе 2010 года индекс потребительских цен вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении инфляция за январь 2010 года составила 2,6%.
Германия. В январе 2010 года промышленные цены в Германии выросли на 0,8%, по сравнению с предыдущими месяцем.
Комментарий. К сожалению, самые плохие прогнозы начали сбываться. Чрезмерная эмиссия денег, которая осуществлялась правительствами США и стран Западной Европы, теперь вылилась в ускоренный рост инфляции. Теперь необходимо не допустить бесконтрольный рост цен.
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