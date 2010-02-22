Для Daimler AG и Dell Inc 2009 год был убыточным
10:58, 22 февраля 2010Разное
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Германия. По итогам 2009 года чистые убытки немецкого автоконцерна Daimler AG составили 2,64 млрд евро, тогда как годом ранее он получил чистую прибыль в размере 1,41 млрд евро.
США. По итогам 2009 года чистая прибыль компании Dell Inc. составила 2 млрд 54 млн. долл., что на 28% меньше, чем год назад.
Комментарий. Очень тяжело было для компаний в 2009 году избежать убытки. Экономика выживала, а не развивалась.
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