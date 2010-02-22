Для Daimler AG и Dell Inc 2009 год был убыточным

Германия. По итогам 2009 года чистые убытки немецкого автоконцерна Daimler AG составили 2,64 млрд евро, тогда как годом ранее он получил чистую прибыль в размере 1,41 млрд евро.

США. По итогам 2009 года чистая прибыль компании Dell Inc. составила 2 млрд 54 млн. долл., что на 28% меньше, чем год назад.

Комментарий. Очень тяжело было для компаний в 2009 году избежать убытки. Экономика выживала, а не развивалась.