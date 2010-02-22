Анонс на 22 февраля

11-00 - Состоится презентация общественной организации "Лига финансового развития" по вопросам ее структуры, планов и инструментов, а также возможностей для представителей медиа. Участники: Юрий Блащук, председатель наблюдательного совета Platinum Bank; Борис Тимонькин, председатель правления "Укрсоцбанка"; Юрий Яременко, председатель правления банка "Старокиевский"; Александр Дубинский, главный редактор еженедельника Weekly.ua; Юрий Сколотяный, финансовый обозреватель еженедельника "Зеркало недели" («Українські Новини”, ул. Эспланадная, 20, 1 этаж).

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ключевые проблемы взаимоотношений Украина–Евросоюз после президентских выборов», посвященная итогам визита делегации Института Горшенина в Брюссель. Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина. Участники: Кость Бондаренко, директор Института Горшенина; Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала «Левый берег» (ул. Крещатик, конференц-зал).

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12-00 - Состоится пресс-конференция благотворительного фонда вкладчиков проблемных банков „Взаємодопомога” на тему: „Финансовые структуры, народ и государство: вместе в одной лодке, или война против всех?”. Будет обнародован механизм незаконного изъятия банками средств со счетов физических лиц, приведены факты принятия неправовых решений, а также откровенного саботажа госорганами своих прямых обязанностей по защите прав граждан. Участники: Владимир Бондарь - президент Благотворительного Фонда „Взаємодопомога”; Игорь Степанов - председатель Независимого Объединенного Комитета вкладчиков и заемщиков; Сергей Сорока - активист Благотворительного Фонда „Взаємодопомога”; Алексей Лупоносов - независимый журналист («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Богдана Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо

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13-00 -Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (Крещатик, 36, ком. 919).

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14-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятое 16 февраля Решение по делу по конституционному обращению Акционерного общества „Страхова компания „Аванте“ относительно официального толкования положений части второй статьи 1 Закона „О системе налогообложения“ и статьи 15 Закона „О налогообложении прибыли предприятий“. После обнародования предусматривается пресс-конференция судьи-докладчика по делу Дмитрия Лилака (ул. Жилянская, 14).

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14-00 - В рамках инициативной группы по развитию саморегулирования в Украине состоится “круглый стол” на тему: "Государственная политика по регулированию деятельности арбитражных управляющих: лицензирование или саморегулирование?". Приглашены авторы законопроектов о саморегулируемых организациях, народные депутаты Украины: Анатолий Кинах, Михаил Чечетов, Ксения Ляпина и Наталья Королевская. Участники: Павел Михайлиди, президент Союза кризис-менеджеров Украины; Анатолий Вязовченко, председатель Национального профсоюза арбитражных управляющих Украины; Степан Варгич, президент Всеукраинской ассоциации специалистов по восстановлению платежеспособности и банкротству; Юлиан Хорунжий, директор Госдепартамента по вопросам банкротства Минэкономики Украины; Александра Кужель, председатель Госкомитета по регуляторной политике и предпринимательству и другие (ЛІГАБізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23).

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14-00 - Состоится «круглый стол» под названием: «Конец сладкой жизни?», в котором примет участие и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов и проблем рынка сахара. Также предусматривается участие министра аграрной политики Юрия Мельника, министра экономики Богдана Данилишина, президента Украинской Аграрной конфедерации Леонида Козаченко, председателя Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор» Николая Ярчука, экспертов этого рынка, представленных Консалтинговым агентством «ААА» и Международным центром перспективных исследований (конференц-зал редакции газеты «Аргументы и Факты», ул. Фрунзе, 104-А).