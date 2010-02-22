Крупнейшие компании Украины и их убытки в 2009 году...

11:02, 22 февраля 2010
Разное
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Украина. По итогам 2009 года энергогенерирующая компания  "Захидэнерго"  получила убыток на уровне 301,94 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО "Укрнафта" в 3,8 раза меньше, чем 2008  году. 

Украина. По итогам 2009 года чистый убыток ОАО "Укртелеком" составил 456,43 млн. грн.

Комментарий. Украинские компании решили не выделяться среди мировых «коллег» и тоже в прошлом году «успешно» наращивали убытки. Интересно, как в этом году они   будут объяснять свои убытки?..

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