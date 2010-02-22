Крупнейшие компании Украины и их убытки в 2009 году...

Украина. По итогам 2009 года энергогенерирующая компания "Захидэнерго" получила убыток на уровне 301,94 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО "Укрнафта" в 3,8 раза меньше, чем 2008 году.

Украина. По итогам 2009 года чистый убыток ОАО "Укртелеком" составил 456,43 млн. грн.

Комментарий. Украинские компании решили не выделяться среди мировых «коллег» и тоже в прошлом году «успешно» наращивали убытки. Интересно, как в этом году они будут объяснять свои убытки?..