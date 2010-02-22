Тяжелый снег провалил крышу школы на Ривненщине

12:10, 22 февраля 2010
Разное
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...и таможни на Черниговщине

Внезапное обрушение двухскатной шиферной кровли произошло на двухэтажном здании общеобразовательной школы на площади около 400 квадратных метров в селе Спасов Здолбуновского района Ривненской области, причиной происшествия стал избыточный покров снега, сообщает в понедельник пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций. Жертв и пострадавших нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Кроме того, в Черниговской области в результате накопления снега обрушилась кровля пропускного пункта таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Черниговской областной государственной администрации. В селе Новые Яриловичи Репкинского района в результате таяния снега произошло обрушение кровли пропускного пункта таможенного контроля на площади 120 квадратных метров. Кровля упала на грузовой автомобиль "ДАФ"с полуприцепом. Пострадавшие не зарегистрированы.

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