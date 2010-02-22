Изменен порядок формирования УК хозобществ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования уставных капиталов хозяйственных обществ».

Соответствующее решение обнародовано сегодня на сайте главы государства.

Данным законом, принятым 11 февраля, вносятся изменения в Хозяйственный кодекс Украины. Ими предусмотрено, что запрещается использовать для формирования уставного фонда общества бюджетные средства, средства, полученные в кредит и под залог, кроме случаев, установленных законом для банков и других финансовых учреждений, а также случаев, предусмотренных Законом "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» на протяжении срока его действия.

Финансовое состояние учредителей - юридических лиц относительно способности осуществить соответствующие взносы в уставный фонд хозяйственного общества в случаях, предусмотренных законом, должно быть проверено независимым аудитором (аудиторской организацией) в установленном порядке, а имущественное состояние учредителей - граждан должно быть подтверждено декларацией об их доходах и имуществе, заверенной соответствующим налоговым органом.

Также вносятся изменения в Закон «О хозяйственных обществах», которыми запрещается использовать для формирования уставного (сложенного) капитала бюджетные средства, средства, полученные в кредит и под залог, кроме случаев, установленных законом для банков и других финансовых учреждений, а также случаев, предусмотренных Законом "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" на протяжении срока его действия.