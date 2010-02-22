Приватизация Владимирского и Житнего опротестована

Прокуратура города Киева опротестовала решение Киевского городского совета о включении нежилых сооружений Владимирского рынка (ул. Горького, 115) и Житнего рынка (по ул. Верхний Вал, 16) в перечень предприятий, которые подлежат приватизации и продаже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, протест вынесен по результатам проверки, осуществленной по поручению прокурора столицы Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Прокуратурой установлено нарушение требований законов «О приватизации государственного имущества» и «О местном самоуправлении в Украине».

В частности, указанные помещения выставлены на приватизацию не как целостные комплексы, а как отдельно определенные помещения, причем решение об их приватизации не согласовано с Киевским городским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

Более того, имущественные операции, которые осуществляют органы местного самоуправления с объектами коммунальной собственности, не должны ослаблять экономических основ местного самоуправления, уменьшать объем и ухудшать предоставление услуг населению. Если указанные рынки будут приватизированы и проданы, городской бюджет недополучит стабильных поступлений, а это нанесет и значительный удар малому и среднему бизнесу, тысячи представителей которого будут лишены заработка, заявлют в прокуратуре.

Протест подлежит обязательному рассмотрению в Киевсовете в установленный законом десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Блок Виталия Кличко сообщил, что обратился в контролирующие органы с просьбой проверить законность включения помещений Владимирского и Житнего рынков столицы в программу приватизации.

Комментируя это обращение, заместитель председателя фракции Блока Кличко, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг Наталия НОВАК сообщила, что 29 октября 2009 года Киевсовет принял решение № 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы». Она отметила, что проект решения был подан с голоса, без пояснительной записки и обсуждения в комиссиях и предусматривает продажу с аукциона зданий Житнего и Владимирского рынков.