Янукович на посту Президента повторит ошибки предшественника

Виктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента Украины повторит ошибки своего предшественника, сказал в эфире телеканала ТВі народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ.

Сломать ситуацию в парламенте он (ЯНУКОВИЧ) не сможет, хотя команда будет пробовать это делать”, - заявил Т.ЧОРНОВИЛ, сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі. По его словам, у лидера Партии регионов есть определенный страх перед жесткими действиями, и он „не станет тупо ломать Конституцию”.

„Я думаю, он может повторить опыт ЮЩЕНКО на все сто процентов, с конфликтностью, с обидами, тот (уединялся) в БЕЗРАДЫЧАХ, этот - в Межигорье” – отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, если новому Президенту не удастся создать коалицию с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона”, тогда получится так, что Юлия ТИМОШЕНКО - премьер, но у нее не будет почти никогда 226 голосов в парламенте, а у В.ЯНУКОВИЧА нет коалиции, но почти всегда есть 226 голосов. „Выходит полный абсурд, который был при ЮЩЕНКО”, – убежден Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, нужно, чтобы состоялся хоть какой-либо вариант консолидации парламентских сил. “Чтобы или “нашеукраинцы”, наконец, поняли, что хватит уже играть в маленьких наполеончикив, что нужно страну уже спасать, и объединились вокруг той же ТИМОШЕНКО, пусть поставили условия, кровью заставили бы расписаться и требовали выполнения, но дали бы 226 голосов стабильных. Или пошли к “Регионам”, упали в ножки, говорили: чтобы не было раскола, давайте хотя бы наш гуманитарный блок, наш вице-премьер, тоже взяли бы гарантии, кровью расписанные, но пусть работают”, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Относительно того, кто из озвученных кандидатов на премьерство больше всего устраивает В.ЯНУКОВИЧА, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что самым комфортным был бы Николай АЗАРОВ, но за него в парламенте не найдется 226 голосов. Как утверждает депутат, в самой фракции Партии регионов у Н.АЗАРОВА нет своей группы поддержки, и он никогда не сможет конкурировать с лидером партии, но и никогда не сможет выстроить новые центры влияния.

Говоря о двух других кандидатах на должность премьера - Арсении ЯЦЕНЮКЕ и Сергее ТИГИПКО, Т.ЧОРНОВИЛ высказал мнение, что для В.ЯНУКОВИЧА был бы более комфортным финансист, лидер партии „Сильная Украина” С.ТИГИПКО, потому что тогда новый Президент мог бы „сидеть в своем „Межигорье и его никто не добивал бы, почему такой развал в стране”.

А.ЯЦЕНЮК не известно, мог бы что-либо сделать, к тому же он „очень скандальный и вечно найдет какой-нибудь конфликт на свою голову и голову своего шефа”, - убежден Т.ЧОРНОВИЛ.