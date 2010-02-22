У берегов Гаити произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Гаити - островного государства в Карибском море. сообщает ВВС.

В результате землетрясения, которое произошло в середине января, по данным гаитянского правительства, погибло более 230 тысяч человек. Около 300 тыс. человек получили ранения. По словам министра связи, эти цифры не являются окончательными, т.к. число погибших не учитывает тех, чьи тела были преданы земле частными похоронными фирмами на частных кладбищах, а также тех, кого похоронили собственные семьи. Число погибших в результате землетрясения на Гаити таким образом медленно, но верно приближается к цифре погибших в результате азиатского цунами 26 декабря 2004 года, которое унесло жизни 250 тыс. человек.

В крупнейшем палаточном лагере, раскинутом в городе после землетрясения, люди до сих пор живут под простынями, натянутыми на деревянные шесты.