Главное на 22 февраля (день)

Хроника дня

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Власть: Тигипко, Яценюк и Азаров - основные кандидаты на пост премьера

Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Николая АЗАРОВА основными кандидатами на пост премьер-министра.

Политик выразил уверенность, что уже до конца следующей недели в Верховной Раде под нового премьер-министра будет создано новое коалиционное большинство. «И уже с начала следующей недели мы увидим эту фигуру», - заявил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня можно говорить о трех основных кандидатах на должность главы правительства.

«Это С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮК и М.АЗАРОВ. А кто из них окажется более сильным, вокруг кого будут готовыми объединиться депутаты – предусмотреть не тяжело, но мы увидим», - сказал новоизбранный глава государства.

Янукович обещает до конца недели новую парламентскую коалицию

Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что уже в конце следующей недели будет создано новое коалиционное большинство в Верховной Раде, которое предварительно получило название – «Стабильность и реформы».

Об этом ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в интервью телеканалу «Украина».

«Активная фаза переговоров (относительно переформатирования парламентской коалиции – УНИАН) начнется уже с этого понедельника – завтра. И после недели переговоров можно будет что-то сказать», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что до сих пор по этому вопросу проходили лишь предварительные консультации, «каждый для себя определял свои перспективы, условия».

Он сообщил, что выразил для участников этого политического процесса условия соглашения, которое будет деполитизированным и направленным для решения в первую очередь экономических вопросов, наведения порядка в государстве, начала реформ.

«Это соглашение устроит все фракции, которые входят в парламент», - уверен новоизбранный глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что название нового большинства предварительно определено как – «Коалиция стабильности и реформ».

«Это название больше всего отвечает требованиям времени», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Финансы: Курс в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 21 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,06 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3% по сравнению с 21 февраля и сегодня составляет 10,82 грн./евро, продажи – на 1,2% – до 10,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 февраля, понизился на 0,9% и составляет в среднем 0,2617 грн./рубль, продажи повысился на 0,7% – до 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,00 грн./долл., продажи – 8,04 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,06 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,2% по сравнению с 21 февраля и сегодня составляет 10,82 грн./евро, продажи – на 0,7% – до 10,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,92-11,03 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 февраля, понизился на 1,8% и сегодня составляет 0,2591 грн./рубль, продажи повысился на 0,4% - до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,05 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,06 грн., евро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,00/8,04 грн., евро – 10,75/11,05 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,998, к евро – 10,812496, к российскому рублю – 0,26526.

ЕС выдели Греции 20 -25 миллиардов евро

Страны Евросоюза - партнеры Греции по еврозоне могут выделить на финансовую помощь этой стране от 20 до 25 миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Эр-тэ-бэ-эф. Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу заявил в воскресенье, что его страна, которой необходимо рефинансировать 300-миллиардный совокупный долг, не нуждается в новых заимствованиях до середины марта. Британская же "Файнэншл Таймс" сообщила, что Греция планирует в ближайшие дни одолжить до пяти миллиардов евро для рефинансирования текущего долга.

По информации СМИ, всего Греция планирует одолжить в текущем году свыше 50 миллиардов евро, при этом ситуация для страны на международных рынках неблагоприятная. Из-за перекредитованности страны, спада ее ВВП и высокого дефицита бюджета, а также спекулятивных настроений Греция вынуждена одалживать деньги под наиболее высокий процент в еврозоне. По словам Папандреу, его страна не ждет "спасения" со стороны ЕС или европейского валютного союза, но хотела бы одалживать деньги под более низкий процент. Сейчас спрэд по греческим десятилетним бондам к наиболее стабильным германским бумагам колеблется в районе 300 базовых пунктов, то есть, Греция одалживает на три процентных пункта дороже, чем Германия.

Евросоюз в целом поддержал греческую программу стабилизации, потребовав принять дополнительные меры экономии, но не предоставил финансовой помощи.

Нефть: На прошлой неделе подорожали дизтопливо и А-95 С 15 по 22 февраля 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 февраля 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – сохранились на уровне 7420 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 0,5%, или на 40 грн./тонна – до 8230 грн./тонна

Бензин А-95 – увеличились на 0,5%, или на 40 грн./тонна – до 8440 грн./тонна

Дизельное топливо – увеличились на 1,1%, или на 70 грн./тонна – до 6590 грн./тонна

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Связь: Исполняющим обязанности председателя правления "Укртелеком" назначен Олег Копейка

Исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР.

По его словам, соответствующее решение принял Набсовет «Укртелекома» 10 февраля. Н.ГОНЧАР также сообщил, что контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Георгием ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля.

Как добавил Н.ГОНЧАР, расследования КРУ показало, что «деятельность руководства «Укртелекома» ведет к банкротству предприятия и сопровождается нарушениями законодательства». В частности, в течение последних 5 лет, по словам Н.ГОНЧАРА, «Укртелеком» доводился до банкротства. «Предприятие превратилось в убыточное, утратило позиции на всех рынках, мобильный проект и другие провален», - отметил он. К примеру, закрывались или не развивались перспективные программы, в которые вкладывались значительные средства. Кроме того, руководство предприятия набрало много кредитов, при этом под залог предоставлялось высоколиквидное имущество, стоимость которого выше кредита. При этом решения о закрытии проектов или кредитах правление принимало без согласования с Набсоветом, отметил он.

По данным Н.ГОНЧАРА, финансовые обязательства «Укртелекома» достигли его уставного фонда. «Если уставный фонд общества 4,6 млрд. грн. то, извините, эти обязательства 4,7 млрд. грн. Вы понимаете, что это такое, это действительно угрожает реальным банкротством Обществу», - сказал он.

О.КОПЕЙКА будет представлен трудовому коллективу "Укртелекома" сегодня.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.

Предпринимательство: Прокуратура опротестовала решение Киевсовета о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков Прокуратура города Киева опротестовала решение Киевского городского совета о включении нежилых сооружений Владимирского рынка (ул. Горького, 115) и Житнего рынка (по ул. Верхний Вал, 16) в перечень предприятий, которые подлежат приватизации и продаже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, протест вынесен по результатам проверки, осуществленной по поручению прокурора столицы Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Прокуратурой установлено нарушение требований законов «О приватизации государственного имущества» и «О местном самоуправлении в Украине».

В частности, указанные помещения выставлены на приватизацию не как целостные комплексы, а как отдельно определенные помещения, причем решение об их приватизации не согласовано с Киевским городским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

Более того, имущественные операции, которые осуществляют органы местного самоуправления с объектами коммунальной собственности, не должны ослаблять экономических основ местного самоуправления, уменьшать объем и ухудшать предоставление услуг населению. Если указанные рынки будут приватизированы и проданы, городской бюджет недополучит стабильных поступлений, а это нанесет и значительный удар малому и среднему бизнесу, тысячи представителей которого будут лишены заработка, заявлют в прокуратуре.

Протест подлежит обязательному рассмотрению в Киевсовете в установленный законом десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Блок Виталия Кличко сообщил, что обратился в контролирующие органы с просьбой проверить законность включения помещений Владимирского и Житнего рынков столицы в программу приватизации.

Комментируя это обращение, заместитель председателя фракции Блока Кличко, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг Наталия НОВАК сообщила, что 29 октября 2009 года Киевсовет принял решение № 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы». Она отметила, что проект решения был подан с голоса, без пояснительной записки и обсуждения в комиссиях и предусматривает продажу с аукциона зданий Житнего и Владимирского рынков.

Транспорт: Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта и Мюнхена в Киев из-за забастовки пилотов

Авиакомпания Lufthansa (Германия) отменила сегодняшние рейсы Франкфурт-Киев (Борисполь) и Мюнхен-Киев (Борисполь) из-за забастовки пилотов.

Информация об отмене рейсов размещена на сайте аэропорта «Борисполь».

В частности, отменен рейс из Франкфурта, самолет должен был вылететь в 13.15 22 февраля, из Мюнхена отменены 2 рейса, назначенные на 16.20 и 22.40.

Пилоты Lufthansa начали четырехдневную забастовку В ночь с воскресенья на понедельник пилоты германской авиакомпании Lufthansa объявили четырехдневную забастовку. сообщает ВВС.

Забастовка началась в воскресенье в полночь по местному времени и продлится до полночи четверга.

Lufthansa отменила около трех тысяч рейсов и предупредила пассажиров о задержках и возможном изменении маршрутов.

Забастовка затронет не только саму компанию Lufthansa, но и принадлежащую ей бюджетную авиакомпанию German Wings.

Согласно германскому профсоюзу пилотов, требования его членов касаются не только зарплаты, но и предоставления гарантий относительно сохранения рабочих мест.

По словам профсоюзных лидеров, Lufthansa планирует отдать все больше рейсов иностранным субподрядчикам, которые используют более дешевую рабочую силу.

Перед началом забастовки руководство Lufthansa объявило о готовности гарантировать рабочие места пилотам до 2012 года, однако они посчитали это предложение недостаточным.

Lufthansa обслуживает около 1800 рейсов в день, 160 из которых – перелеты на дальние расстояния.

По предварительным подсчетам, нынешняя забастовка обойдется авиакомпании в 25 млн евро в день.

Германский министр по делам транспорта предупредил о том, что забастовка пилотов повредит как имиджу Lufthansa, так и экономике страны в целом.

Движение поездов "Евростар" будет восстановлено не раньше марта

Движение экспрессов "Евростар" между Лондоном и Брюсселем, нарушенное в минувший понедельник в результате железнодорожной катастрофы в Бельгии, будет полностью восстановлено не ранее 2 марта. Об этом со ссылкой на заявление компании-оператора линии сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что поезда "Евростар" вернутся к обычному графику в понедельник, 22 февраля, однако железнодорожное сообщение в регионе, где произошла авария, по-прежнему не нормализовано. На месте происшествия находятся спасательные службы и следователи, и, как ожидается, они продолжат работать там еще несколько дней. Вследствие этого с понедельника составы "Евростар" между британской и бельгийской столицами будут выполнять три рейса в обе стороны в день, двигаясь по объездному пути. Продолжительность поездки при этом возрастает на 50 минут, отметили в компании. Число поездов, следующих по прямому маршруту, несколько увеличится в будущую пятницу, но восстановление движения по обычной трассе в полном объеме ожидается не ранее 2 марта.

Как сообщал УНИАН, вследствие столкновения двух поездов в понедельник, 15 февраля, 19 человек погибли, свыше 160 получили ранение. По одной из версий, поезда столкнулись из-за того, что один из поездов проехал на “красный свет”.

ЧП: Тяжелый снег провалил крышу школы на Ривненщине и таможни на Черниговщине

Внезапное обрушение двухскатной шиферной кровли произошло на двухэтажном здании общеобразовательной школы на площади около 400 квадратных метров в селе Спасов Здолбуновского района Ривненской области, причиной происшествия стал избыточный покров снега, сообщает в понедельник пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций. Жертв и пострадавших нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Кроме того, в Черниговской области в результате накопления снега обрушилась кровля пропускного пункта таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Черниговской областной государственной администрации. В селе Новые Яриловичи Репкинского района в результате таяния снега произошло обрушение кровли пропускного пункта таможенного контроля на площади 120 квадратных метров. Кровля упала на грузовой автомобиль "ДАФ"с полуприцепом. Пострадавшие не зарегистрированы.

В Херсоне подтоплено почти 700 подворий

В Херсоне в результате повышения уровня грунтовых вод и затопления поверхностными водами остаются подтопленными 683 подворья и 73 дома.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, кроме Херсона от подтапливания страдают жители 41 населенного пункта 8 районов области.

В целом в Херсонской области по состоянию на сегодняшнее утро подтоплены 3 тысячи 595 подворий и 832 дома. Самая плохая ситуация в Цюрупинском (подтоплены 1518 подворий и 454 дома), Голопристанском (соответственно 469 и 18), Каланчакском (298 и 185) и Скадовском (267 и 64) районах.

Как сообщал УНИАН, решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обстановка в Херсоне признана чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Португальский остров Мадейра бедствует от наводнения

На Мадейре до 40 человек увеличилось количество погибших в результате наводнений и оползней

До 40 человек увеличилось количество погибших на португальском острове Мадейра, на который в субботу обрушились сильные наводнения и оползни.

При этом администраторы гостиниц, где обычно останавливаются иностранные гости, не смогли сообщить ни об одном погибшем постояльце, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате разгула стихии пострадали 120 человек.

Власти признают возможность дальнейшего роста числа смертельных случаев, так как пока не известно хотя бы приблизительное количество пропавших без вести. До некоторых селений, в частности, расположенных вдали от берега Куррал-даш-Фрейраш, не успели добраться спасатели.

Число лишившихся крова составило около 250 человек.

По данным метеорологов, наводнения стали самой серьезной природной катастрофой на Мадейре за последнее столетие.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Гаити - островного государства в Карибском море. сообщает ВВС.

В результате землетрясения, которое произошло в середине января, по данным гаитянского правительства, погибло более 230 тысяч человек. Около 300 тыс. человек получили ранения. По словам министра связи, эти цифры не являются окончательными, т.к. число погибших не учитывает тех, чьи тела были преданы земле частными похоронными фирмами на частных кладбищах, а также тех, кого похоронили собственные семьи. Число погибших в результате землетрясения на Гаити таким образом медленно, но верно приближается к цифре погибших в результате азиатского цунами 26 декабря 2004 года, которое унесло жизни 250 тыс. человек.

В крупнейшем палаточном лагере, раскинутом в городе после землетрясения, люди до сих пор живут под простынями, натянутыми на деревянные шесты