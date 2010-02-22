Эштон будет представлять ЕС на инаугурации Януковича

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН будет представлять Европейский Союз на инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.ЭШТОН сообщила на пресс-конференции после завершения заседания Совета иностранных дел ЕС.

“Я хочу еще раз поздравить украинский народ с проведением честных и свободных выборов, которые стали образцом для всего региона, а также Виктора ЯНУКОВИЧА с победой... Я буду в Киеве на инаугурации, где буду представлять ЕС”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Украине состоялись 17 января и 7 февраля. По их результатам Президентом Украины избран В.ЯНУКОВИЧ, инаугурация которого состоится 25 февраля.