Анонс на 23 февраля

Состоится украинско-корейский семинар и диалог высокого уровня между НАЭР и Корейским институтом развития. Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Ро Блок, председатель НАЭР Сергей Ермилов, представители всех заинтересованных министерств. Брифинг для СМИ в 10-45.

***

АК «Киевэнерго» проведет заседание рабочей группы по проблеме похищения крышек люков и повреждения камер в столице. Вопросы: Внесение изменений в законодательство Украины с целью усиления ответственности за похищение крышек люков. Специалисты Киевэнерго предложат на рассмотрение разработанный ими законопроект. Альтернативные технологии изготовления крышек люков, которые представят отечественные производители.

***

Состоится официальная церемония открытия 14-й Международной специализированной выставки строительных материалов, оборудования и услуг «KievBuild 2010», которая будет проходить при поддержке Министерства регионального развития и строительства Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, Национального союза архитекторов Украины, а также ряда строительных ассоциаций.

***

Пресс-конференция на тему: "Десять лет закону о банкротстве: результаты и перспективы". Участники: директор Государственного департамента по вопросам банкротства министерства экономики Украины Юлиан Хорунжий; президент Союза кризис-менеджеров Украины Павел Михайлиди; директор Центра коммерческого права Валентина Данишевская.

***

Будет работать Прямая линия газеты «Комсомольская Правда в Украине»при участии главы Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерия Липецкого. Вопросы: Будет ли подорожание проезда в маршрутках? Чем грозит большая забастовка транспортников в Киеве? Как изменится работа частных перевозчиков к Евро-2012?

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.