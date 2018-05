Главное на 22 февраля (вечер)

Ситуация вокруг «Укртелекома»

Министерство транспорта и связи изучает информацию, обнародованную в СМИ, относительно освобождения Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» на своем внеочередном заседании, которое состоялось 10 февраля, председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля 2009 года №828-р, Министерство транспорта и связи Украины является органом, уполномоченным управлять корпоративными правами государства относительно ОАО «Укртелеком». «В связи с этим информируем, что никакого указания относительно принятия любых кадровых решений в руководстве ОАО «Укртелеком» Министерством транспорта и связи Украины не предоставлялось», - отмечается в сообщении.

В Минтранс также не поступало ни одного документа от Государственной администрации связи Украины с предложением относительно освобождения председателя правления ОАО «Укртелеком» Г.ДЗЕКОНА, сообщили в министерстве.

В.ШЕВЧЕНКО поручил соответствующим службам срочно и детально разобраться в ситуации относительно информации, обнародованной в СМИ, об освобождении руководителя ОАО «Укртелеком».

Министерство транспорта и связи Украины в ближайшие дни проведет служебное расследовании ситуации, связанной с освобождением от должности Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» на внеочередном заседании 10 февраля т.г., председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

Об этом в комментарии УНИАН заявил и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что Минтранс, как орган управления «Укртелекома», должен быть проинформирован о планах проведения заседания Набсовета и о повестке дня, однако, никакой информации о том, что на заседании 10 февраля планируется рассмотреть кадровый вопрос, в Минтранс не поступало.

«Председатель Набсовета Николай ГОНЧАР должен информировать нас о необходимости проведения заседания с предложенным порядком дня. Мы прорабатываем вопросы повестки и готовим документы, которые называются «поручением на голосование». В Минтранс не поступало обращение председателя Набсовета и соответственно нами не прорабатывались никакие вопросы повестки, в том числе,и об отстранении от должности ДЗЕКОНА... У нас не было ни одного документа, мы не давали ни одного поручения,которые бы давали основания это делать», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Он также сообщил, что в Минтрансе были удивлены заявлением Н.ГОНЧАРА и создали комиссию, которая проведет внутреннее расследование инцидента. «Чтоб не обидеть своего коллегу ГОНЧАРА негативной информацией, мы назначили расследование и он в процессе расследования сегодня-завтра должен будет предоставить нам информацию, чтоб мы сделали правовой вывод по поводу его действий… Посмотрим, какие там (На заседании Набсовета 10 февраля - УНИАН) вопросы поднимались, если они поднимались», - отметил В.ШЕВЧЕНКО.

И.о. Минтранссвязи также подчеркнул, что на сегодняшний день Г.ДЗЕКОН продолжает работать председателем правления ОАО «Укртелеком» и не мог быть уволен с должности, хотя бы потому, что не был предупрежден об увольнении за 2 месяца, как того требует законодательство.

«Если заканчивается срок контракта, Кодексом законов о труде предусмотрено предупреждение человека об увольнении за 2 месяца. Если бы принималось решение о завершении контракта, то ДЗЕКОН должен был быть предупрежден об этом за 2 месяца. Насколько я знаю, он не предупреждался, соответственно работает без контракта в соответствии с Кодексом законов о труде. Вот и все», - заявил В.ШЕВЧЕНКО.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил отстранить Николая ГОНЧАРА от должности главы Госадминистрации связи на время проведения служебного расследования, касающегося ситуации, связанной с освобождением от должности Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.ТУРЧИНОВ дал сегодня руководству Министерства транспорта и связи.

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9820/8,0010 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9635/7,9775 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9605/7,9675 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2655/0,2662 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2647/0,2654 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2644/0,2651 грн./рубль. В России празднуют День защитника Отечества, в связи с этим торги по рублю были возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3650 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8680/10,8975 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 10,8320/10,8540 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8210/10,8345 грн./евро.

Львов занял третью позицию в рейтинге регионов относительно стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций. Такие данные обнародовало ведущее издание Financial Times в рейтинге European Cities & Regions of the Future 2010/11. Первую и вторую ступеньку заняли регионы Польши и Венгрии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Для Львова такой рейтинг - это подтверждение тех усилий, которые нам удалось воплощать во время кризиса. Ведь во время кризиса все свертывали инвестиционную активность, тем самым усиливая кризис, а мы – наоборот, пытались поддержать надлежащий инвестиционный климат, начав реализацию новых проектов. В частности, привлекли 38 млн. евро инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития на реформирование трамвайного маршрута № 2 и № 6. Также нам удалось привлечь значительную сумму грантовых средств от международных финансовых учреждений и посольств», - отметил в комментарии УНИАН городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Как информирует пресс-служба горсовета, в прошлом году во Львов было привлечено прямых иностранных инвестиций в размере 179,7 млн. долл., а в целом, за время независимости, - 0,7 млрд. долл.

Непогода в Украине

В Киеве органами прокуратуры возбуждены уже 7 уголовных дел по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей служебными лицами коммунальных предприятий, которые отвечают за содержание придомовых территорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В частности, прокуратурой Печерского района возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности служебных лиц Национального транспортного университета, что привело к гибели женщины, которая получила черепно-мозговую травму в результате падения с крыши здания университета ледяной сосульки (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В Голосеевском районе столицы жители домов на улице Горького, семеро из которых получило травмы разной степени тяжести, неоднократно жаловались на опасное передвижение во дворах из-за неубранного снега и льда. Как выяснилось, КП «ЖЭО-112» не расчистило территорию, имея для этого необходимую технику, инвентарь, штат работников, средства, поступающие от жителей в виде уплаты за уборку придомовой территории. По данному факту прокуратурой Голосеевского района столицы возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение служебными лицами КП «ЖЭО-112» своих служебных обязанностей (ст. 367 ч. 1 УК Украины).

Также органы прокуратуры Киева всем председателям райгосадминистраций внесли представления и предписания с требованием немедленно привести улично-дорожные сети в надлежащее состояние. Также вынесены 8 постановлений о возбуждении дисциплинарных производств в отношении служебных лиц коммунальных предприятий.

Кроме того, в прокуратуре столицы прошло совещание при участии Контрольно-ревизионного управления в г. Киеве, на котором решено проверить, как жилищно-эксплуатационные организации города используют средства, выделенные на ликвидацию последствий стихии.

На реке Стрый толщина ледового покрова местами составляет 40-45 см, что в случае возникновения ледохода угрожает железнодорожным и автомобильным мостам, а также турбинной гидроэлектростанции, расположенной вблизи города Турка.

В случае образования ледовых заторов в зоне подтапливания могут оказаться не только сельские населенные пункты Турковского района, но и сама Турка, сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Как проинформировал П.ВАСИЛЕНКО, с целью недопущения подтапливания населенных пунктов во время ледохода, 20 и 21 февраля Главное управление МЧС во Львовской области, 6-й специальный региональный центр быстрого реагирования МЧС во взаимодействии с Турковской райгосадминистрацией на реке Стрый проводили подрывные работы.

Завтра, 23 февраля, на территории Украины без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь ожидается лишь днем на крайнем западе. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья - до 11° мороза, на крайнем западе и на побережье морей около 0°; днем 1-6° тепла, в южной части и на Закарпатье - до 10° тепла.

Завтра в Киеве и Киевской области - переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью по области 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

