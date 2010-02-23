Янукович не долго пробудет на посту Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не долго пробудет на посту главы государства.

Об этом она заявила в телеобращении к народу Украины.

"Как и миллионы украинцев, я утверждаю: ЯНУКОВИЧ – не наш Президент. Президент, пришедший к власти обманом, долго не задержится", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что именно в это время нужно консолидировать усилия для защиты Украины как государства.