Янукович не долго пробудет на посту Президента
09:00, 23 февраля 2010Разное
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Считает Тимошенко
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не долго пробудет на посту главы государства.
Об этом она заявила в телеобращении к народу Украины.
"Как и миллионы украинцев, я утверждаю: ЯНУКОВИЧ – не наш Президент. Президент, пришедший к власти обманом, долго не задержится", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Глава правительства подчеркнула, что именно в это время нужно консолидировать усилия для защиты Украины как государства.
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