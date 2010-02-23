Тимошенко: БЮТ не будет создавать коалицию с "регионалами"

Фракция БЮТ ни при каких обстоятельствах не будет создавать коалиции в парламенте с фракцией Партии регионов.

Об этом заявила в телеобращении к народу Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

"Ни при каких обстоятельствах не буду создавать с ЯНУКОВИЧЕМ совместных коалиций. Я не буду подписывать с ним универсалов и меморандумов именно потому, что не признаю его Президентом Украины и не воспринимаю его антиукраинскую и антиевропейскую политику", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, в случае, если другие политические силы в парламенте "пойдут на политические заработки", она уйдет в оппозицию и будет приближать время возвращения Украины к цивилизованному пути развития.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что команда лидера Партии регионов и сам Виктор ЯНУКОВИЧ уже заявили об антиукраинских действиях и начали предавать национальные интересы. "Они этого даже не скрывают. Команда ЯНУКОВИЧА уже начала приватизировать газотранспортную систему. Они, кстати, обратились с иском против Украины в Стокгольмский суд, чтобы забрать стратегические запасы природного газа. Вопиющий факт: команда нового Президента выступает против государства Украина. И это только начало. Сегодня опасность угрожает независимости Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.