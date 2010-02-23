Отслужившая электроника несет угрозу окружающей среде

Отслужившая электроника представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья жителей развивающихся стран.

Как передает Би-Би-Си, об этом говорится в обнародованном докладе Программы ООН по окружающей среде, составленном на основе статистики, собранной в 11 государствах.

Согласно документу, рост объемов "электронного хлама" в мире составляет 36 млн. тонн ежегодно.

Китай, к примеру, каждый год отправляет на свалку 2,3 млн. тонн ненужной электронной техники, уступая по объемам лишь Соединенным Штатам, которые ежегодно выбрасывают 3 млн. тонн электроники.

"Серьезные испытания предстоят не только Китаю, - заявил глава Программы ООН по окружающей среде Ахим ШТАЙНЕР. - Индия, Бразилия, Мексика и другие страны могут также столкнуться с ростом загрязнения окружающей среды и ростом заболеваний среди местных жителей, если утилизация электроники не будет регулироваться должным образом".

Как утверждается в докладе, к 2020 году количество выброшенной на свалку компьютерной техники в Китае и ЮАР вырастет на 400% по сравнению с уровнем 2007 года, тогда как в Индии аналогичный показатель роста составит 500%.

Большая часть отправленной на свалку электроники в Индии и Китае обычно перерабатывается в мусоросжигательных установках для того, чтобы извлечь из плат золото, серебро, палладий, иридий и другие ценные металлы.

При сжигании электроники образуются ядовитые газы, которые бесконтрольно выбрасываются в атмосферу.

Неправильная утилизация негодных старых холодильников, количество которых в той же Индии к 2020 году утроится, может привести к масштабным утечкам фреона.

Главная же проблема, по мнению экспертов ООН, состоит в том, что утилизация электроники в развивающихся странах плохо регламентирована и отдана на откуп многочисленным частным фирмам, часто действующим бесконтрольно и по собственному усмотрению.

В докладе также отмечается, что многие развивающиеся страны превратились в помойку индустриально развитых стран и, несмотря на официальные запреты, продолжают принимать электронный мусор из-за рубежа.

По мнению А.ШТАЙНЕРА, правильно организованная индустрия утилизации электроники может превратиться для развивающихся стран в источник прибыли, создать новые рабочие места и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.