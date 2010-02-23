В премьера Турции бросили ботинок

Неизвестный бросил в турецкого премьер-министра Тайипа ЭРДОГАНА ботинок.

Это произошло в испанской Севилье, где Т.ЭРДОГАН получал международную премию фонда NODO за вклад в развитие межкультурных связей, передает Би-Би-Си.

Т.ЭРДОГАН садился в автомобиль, когда неизвестный бросил в него ботинок, прокричав "Да здравствует Курдистан!".

Бросавший задержан.

Ботинок в турецкого премьера не попал.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года во время пресс-конференции приехавшего в Ирак Президента США Джорджа БУША иракский журналист Мунтадар ЗАИДИ вскочил со стула и один за другим запустил оба свои ботинка.

Ботинки не достигли цели, так как Дж.БУШ пригнулся, а М.ЗАИДИ был немедленно повален на пол службой охраны и выведен из зала. "Это тебе прощальный поцелуй, собака! - кричал журналист по-арабски во время бросков. - Это тебе от вдов, сирот и всех погибших в Ираке".

Позже этим ботинкам был открыт памятник в городе Тикрит - на родине бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.

Кроме того, 5 февраля 2009 года неизвестный кинул ботинок в посла Израиля в Швеции во время его выступления в Стокгольмском университете.

Мужчина, который кинул ботинок, был задержан полицией.

Неизвестно, пострадал ли во время инцидента дипломат.