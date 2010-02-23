ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Гривня пробила рубеж», в котором пишет - вчера цена покупки доллара в банках Киева опустилась ниже 8 грн. Последний раз в Украине американская валюта стоила так дешево 6 января. Дальнейшей значительной ревальвации гривни эксперты не ожидают…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/grivnja-probila-rubezh-137676/

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Также «Дело» в материале «Переворот в «Укртелекоме» пишет – на украинском телекоммуникационном рынке вспыхнул один из самых громких скандалов. В центре внимания увольнение топ-менеджера «Укртелекома» Георгия Дзекона…

http://delo.ua/biznes/kompanii/perevorot-v-ukrtelekome-137675/

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«Дело» в материале «ИСД» сумел договориться с кредиторами» пишет - в начале февраля в Лондоне состоялась встреча между новыми акционерами «Индустриального союза Донбасса» («ИСД») Сергея Таруты и советом кредиторов корпорации. Издание подает результаты переговоров…

http://delo.ua/biznes/kompanii/isd-sumel-dogovoritsja-s-kreditorami-137674/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Цены покоряют полис» пишет – "автогражданка" вскоре подорожает на 30-50%, подчеркивают в Моторном (транспортном) страховом бюро. Для этого бюро предложило Госфинуслуг понизить базовый платеж почти на треть – до 180 грн., увеличив корректирующие коэффициенты. Новые тарифы комиссия может принять уже сегодня. Страховщики согласятся с ними, если они снизят убытки от автострахования…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1326945

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк недосмотрел каналом» пишет – заемщики Трансбанка вывели из-под залога акции телеканала "Тонис" и заблокировали продажу банком своих активов. При этом акционеры "Тониса", перерегистрируя канал в ООО, лишают Нацбанк возможности вернуть выданный Трансбанку кредит. Юристы считают позицию "Тониса" аргументированной, а пресечь действия акционеров Трансбанка может только прокуратура, привлеченная НБУ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1326933

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Издание «Экономические известия» в материале «Порошенко отсидел срок» пишет – сегодня истекает срок полномочий главы совета Национального банка Петра Порошенко и его заместителя Игоря Прасолова. По мнению экспертов, совет вновь может возглавить академик Валерий Геец…

http://eizvestia.com/fin/full/4191762

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Также «Экономические известия» в публикации «Брюссель предлагает партнерство задешево» пишут - Еврокомиссия объявила конкурс для стран-членов инициативы «Восточное партнерство». В т.ч. и для Украины, в рамках проекта East-Invest для улучшения условий инвестирования и торговли между Евросоюзом и его восточными соседями. Бюджет проекта составит 7 млн. евро. Эксперты уверены, что этих денег хватит разве что для создания общего плана улучшения инвестклимата, но никак не для реализации конкретных проектов…

http://eizvestia.com/state/full/4191747

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«Газета по-киевски» в материале «Ну попробуйте, увольте!» пишет - если Рада не наберет голосов для отставки Кабинета, лобовое противостояние Тимошенко–Янукович продлится, как минимум, до конца текущей сессии парламента. Внеочередное заседание ВР должно состояться в среду. Вчера «тимошенковцы» выступили с неожиданным предложением к своим коллегам по парламенту: они потребовали немедленно уволить их лидера с поста премьера и отправить в отставку весь Кабмин. Логику бютовцев понять несложно. Как известно, вопрос об отставке Кабмина может подниматься не чаще, чем один раз за сессию. Если голосование провалится, то Тимошенко в ближайшие полгода не смогут свергнуть силой…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/23/070556.html

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«Газета по-киевски» в материале «Нет денег – ешь мясо» пишет - хозяйки хватаются за голову: лук сегодня стоит 8 грн. за килограмм, капуста достигает 15 грн., картошка может попасться и по 10 гривень. А мясо – дешевеет. Издание выясняло почему?..

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/23/073159.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Талый снег травит киевлян» пишет – наконец-то Киев стали убирать от снега. Казалось бы, можно радоваться, но экологи бьют в набат — из-за свезенных на пустыри огромных сугробов город не только рискует быть затопленным, но еще и отравленным. В снегу, который лежал на обочинах, немало соли и канцерогенов. При таянии все это уйдет в подземные воды, а потом киевляне будут пить воду из бюветов и из-под кранов, поясняют экологи…

http://www.segodnya.ua/news/14117558.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Каким банкам доверяют украинцы...» подает аналитический обзор результатов работы банков за 2009 год: победители и проигравшие в войне за вклады населения (часть первая – крупнейшие)

https://economics.unian.net/rus/detail/37619

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дешевого» доллара больше не будет…» пишет - ФРС, впервые с начала кризиса, повысила одну из своих ставок – дисконтную. Прямого влияния на Украину факт не имеет, но опосредованное действие – существенно, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/37565

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Работников меньше, зарплаты выше» пишет – по данным Росстата, в России за последний месяц армию безработных пополнили 600 тысяч "новобранцев". Таким образом, уровень безработицы в январе подскочил по сравнению с декабрем сразу на процент - до 9,2%…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138837/

(УНИАН)