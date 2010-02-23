Лондонская неделя моды

Господствующая тенденция лондонской недели моды – одежда становится шире и более пригодной для того, чтобы ее носить. Среди трендов – разнообразные оттенки черного, сообщает Дело.

В разгар дискуссии о слишком худых моделях на европейских подиумах дизайнер Марк Фаст на Лондонской неделе моды подал важный сигнал индустрии. В его шоу приняли участие модели с "нормальными", а не традиционными модельными параметрами. Средний размер одежды, которая была на женщинах, – европейский 40-й.

Одежда из коллекции Фаста осень-зима-2010 – это практичный наряд с прямыми линиями кроя и легкими юбками, которые подчеркивают естественные изгибы женской фигуры. Впрочем, все же невзирая на многочисленные попытки "прописать" на подиумах моделей с нормальным весом и женственными формами, на показах в Лондоне все еще доминируют очень худые модели.

Дизайнеры на показах одеты преимущественно в черное. Сочетания черного с золотыми акцентами будущего осенне-зимнего сезона приобрел особое значение, отмечают сами дизайнеры. Модельер Джон Роча создал для своей коллекции образцы одежды из разного материала и с 25-ю разнообразными оттенками черного цвета.

Среди модных тенденций – геометрические узоры на черном фоне, а также в сочетании с оранжевым. Такое виденье будущего сезона представил дизайнер Мэтью Вильямсон, автор многих коллекций одежды для сети H&M.

Королева так называемой "панк-моды", дизайнер Вивьен Вествуд после показа коллекции своего Red Label призывала вообще не покупать одежду. "Покончим с тотальным потреблением!" - воскликнула модельер после показа.

Как объяснила Вествуд, этим она пытается помочь защите климата. "Я просто хочу сказать людям: не покупайте больше ни одной одежды! Почему мы не должны беречь дар жизни, пока мы его еще имеем".

На подиуме во время показа коллекции 68-летней британской дизайнерши дефилировали модели в голубо-красной, оранжево-розовой и блестящей одежде, среди аксессуаров был также передник с двумя ножами. Доминирующим цветом был золотой, отливающий голубым блеском.

Лондонская неделя моды, которая началась в конце прошлой недели, завершится в эту среду днем мужской моды.