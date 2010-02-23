Курс НБУ на 23.02.10

Официальный курс НБУ на 23.02.10100 USD – 799.0300 (22 февраля – 799.8000) 100 EUR – 1088.7583 (22 февраля – 1081.2496) 10 RUR – 2.6501 (22 февраля – 2.6526) Учетные курсы банковских металлов на 23.02.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-89471.38 (22 февраля-88537.86) 961 XAG 10 Серебро-1313.61 (22 февраля-1275.68) 962XPT10Платина-122810.91(22 февраля-120449.88) 964XPD10 Палладий-35317.13(22 февраля-34231.44)

Официальный курс НБУ на 23.02.10 100 USD – 799.0300 (22 февраля – 799.8000) 100 EUR – 1088.7583 (22 февраля – 1081.2496) 10 RUR – 2.6501 (22 февраля – 2.6526) Учетные курсы банковских металлов на 23.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89471.38 (22 февраля-88537.86) 961 XAG 10 Серебро-1313.61 (22 февраля-1275.68) 962XPT10Платина-122810.91(22 февраля-120449.88) 964XPD10 Палладий-35317.13(22 февраля-34231.44)

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