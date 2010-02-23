Януковича ждут в Брюсселе 1 марта

Новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ожидают в Брюсселе 1 марта.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили источники, близкие к руководству ЕС.

“Планируется, что визит состоится 1 марта”, - сказал собеседник агентства, близкий к руководству Совета ЕС.

По словам собеседников агентства в Совете ЕС и Еврокомиссии, предусматривается, что в ходе поездки состоятся встречи В.ЯНУКОВИЧА с президентом Европейского Совета Херманом ван РОМПОЕМ, президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности ЕС, вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН, а также президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ. В то же время, в ходе подготовки к визиту, в программе возможны изменения.