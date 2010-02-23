Завтра в Украине облачно с прояснениями

24 февраля на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Только на Закарпатье пройдет дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, будут наблюдаться туманы. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 до 6° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья 7-12° мороза, в Закарпатье, юге Одесской области и на побережье Крыма 1-4° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и в Закарпатье до 11° тепла.

В Киеве и Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в области 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.