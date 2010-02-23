ПР отозвала проект постановления об отставке правительства

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Партия регионов отозвала проект постановления об отставке правительства.

Соответствующее заявление А.ТУРЧИНОВА размещено на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

"Это является свидетельством неспособности Партии регионов взять на себя ответственность, сформировать большинство. И также это говорит о том, что единственная цель наших оппонентов – это просто дестабилизация ситуации, это сеяние среди наших граждан хаоса и разочарования", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер напомнил, что фракция БЮТ инициировала созыв внеочередного заседания парламента для немедленного рассмотрения проекта постановления об отставке Кабинета министров. "Наиболее опасны для страны – безответственность и неопределенность власти. Именно поэтому, когда Партия регионов внесла проект постановления об отставке Кабинета министров, депутаты Блока Юлии Тимошенко настояли на том, чтобы рассматривать этот вопрос немедленно, не медлить, и собрали необходимые подписи. Как только подписи были внесены в парламент, мы получили информацию о том, что Партия регионов отозвала проект постановления об отставке правительства", - добавил он.

"Правительство будет противостоять этому. Мы не держимся за должности. Но требуем от наших оппонентов: либо определиться и брать на себя ответственность, либо не мешать правительству работать", - сказал А.ТУРЧИНОВ.