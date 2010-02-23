Людмила Янукович будет настоящей народной “первой леди”
Уверена Герман
Заместитель председателя Партии регионов народный депутат Анна ГЕРМАН считает, что жена новоизбранного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА – Людмила – будет настоящей народной “первой леди”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня во время прямой телефонной линии с читателями газеты “Известия в Украине”.
“Она не будет пользоваться услугами западных дорогих стилистов, делать из себя какую-то куклу. Она будет оставаться сама собой, что заслуживает уважения”, - отметила политик.
При этом А.ГЕРМАН заметила, что Л.ЯНУКОВИЧ в статусе “первой леди” будет принимать участие в мероприятиях при участии Президента, как это будет требовать протокол.
“Но то, что она не будет тратить время на “функционирование при власти”, считаю – она права. Власть – это суматоха. В жизни есть вещи намного важнее”, - сказала А.ГЕРМАН и выразила уверенность, что Людмила ЯНУКОВИЧ будет настоящей народной “первой леди”.