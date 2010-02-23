Анонс на 24 февраля

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины

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9-00- В рамках форума “ПродЭкспо Украина 2010” состоится ІІІ Всеукраинская конференция с международным участием “Молочный бизнес - 2010”. Будут обсуждаться основные тенденции украинской и мировой молочной индустрии. Среди докладчиков украинские и европейские эксперты: Союз молочных предприятий Украины (В.Чагаровский), Союз молочных предприятий России (В.Лабинов), Союз молочных предприятий Беларуси (А.Кандрашов), ZMB (Германия, М.Волфарци) и другие (“КиевЭкспоПлаза”, ул.Салютная, 2-б).

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10-00 - Проект ЕС по поддержке научных исследований (JSO-ERA) проведет первую международную конференцию в Киеве “Научно-техническое сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом: состояние, возможности и перспективы”. Пресс-конференция для СМИ в 11-45. Регистрация с 11-00 (Национальная академия наук Украины, Большой конференц-зал, ул. Владимирская, 55).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: "Прогнозы относительно рынка недвижимости весной". Участники: президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Александр Рубанов, директор компании Realty House Генрих Людкевич и вице-президент Международной федерации недвижимости "FIABCI-Украина" Александр Бондаренко ("Главком", ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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12-00 - Круглый стол на тему: "Готовится новый закон об обществах с ограниченной ответственностью - будут ли инвестиции?" с участием инвесторов, Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям, юристов. Организатор - Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer при участии Государственного агентства по инвестициям и инновациям (Комплекс Арена-Сити, 8-й этаж, офис компании SigmaBleyzer,).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: Европа рекомендует брать. Как действовать Украине, чтобы спасти экономику?”. Приглашены: Александр Рябченко, директор Международного института приватизации управления собственностью и инвестиций; Андрей Новак, эксперт по вопросам бюджета; Андрей Блинов, экономический эксперт («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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12-00- На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция на тему: "Об отчуждении земельных участков для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости. Проблемы и пути их решения”. Участники: адвокат, управляющий партнер LCF LAW GROUP Анна Огренчук и партнер LCF LAW GROUP Артем Стоянов.

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13-30 - Кргулый стол на тему: «Обманывают ли операторы своих абонентов?». Вопросы: «Текст мелким шрифтом» - обманутые ожидания абонентов от «недобросовестной рекламы». Всегда ли могут помочь потребителю колл-центры операторов; сроки от обращения до решения проблемы. Рычаги влияния абонентов на оператора. Участники: и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины комитета Александр Мельниченко; член Национальной комиссии по регулированию связи Людмила Артюшенко; представители операторов мобильной и фиксированной связи; эксперт Netton CG Роман Химич. Модератор - Игорь Кулаков («Главком», ул. Институтская 24/7, 1 подъезд, 3 этаж, офис 6).

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15-00 - Пресс-конференция при участии чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Украине Й.В.Георг Цюблера на тему: «Выход крупнейшей швейцарской клиники «Valere» на украинский рынок. Швейцарская частная клиника «Valere» - официальный медицинский консультант Олимпийской сборной Швейцарии». Презентацию и видеоконференцию с представителями клиники для журналистов и гостей проведет представитель швейцарской клиники - компания "Group ZAMATEC SA". Участники пресс-конференции: чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине Георг Цюблер, а также основатель швейцарской компании "Group ZAMATEC SA" и врачи клиники (в формате видео) (Premier Palace Hotel (Парадиз), бул. Шевченко 5/7).