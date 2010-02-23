Главное на 23 февраля (вечер)

Хроника дня *** Политика: Ульянченко подала в отставку с должности главы Секретариата Президе нта

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО подала в отставку.

Это УНИАН подтвердила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Также она подтвердила, что заявления об освобождении написали председатель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, заместители главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, Игорь ПОПОВ, Валентина РУДЕНКО, Иван ПЕРЕХОДА.

Кроме того, по ее информации, такие же заявления написали заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО, а также председатель Института стратегических исследований Юрий РУБАН.

Макропоказатели: Рост ВВП в этом году составит 3% Секретариат Президента Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году на уровне 3%. Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

В Секретариате считают, что в 2010 году закрепятся позитивные тенденции относительно возобновления роста во всех отраслях промышленности, в первую очередь, экспортно-ориентированных, что частично объясняется эффектом статистической базы. Позитивные сдвиги также будут наблюдаться во внешнеэкономической деятельности, факторами которых станет рост инвестиционной активности со стороны иностранных партнеров и оживление на рынке экспортно-импортных операций.

Также сообщается, что со стороны спроса прирост ВВП обеспечат возобновление тенденции реального роста доходов населения и прирост валового накопления основного капитала, обусловленный увеличением капитальных расходов на внедрение современных энергоэффективных технологий для обеспечения конкурентоспособности национальных производителей на внешних рынках, а также на реализацию мероприятий по подготовке к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«В то же время значительное замедляющее влияние на темпы экономического роста окажет рост расходов производства в связи с существенным повышением уровня минимальной заработной платы и ростом цен на импортированный газ. Как результат, прирост реального объема ВВП ожидается на уровне 3%», - сообщается на сайте.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в IV квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составил 7% против 15,9% в III квартале 2009 года.

В начале января 2010 года Госкомстат подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении ВВП Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составил 7,6%.

СП прогнозирует по итогам 2010 г. инфляцию на уровне 12,5%, рост цен производителей – 14% Секретариат Президента Украины прогнозирует, что по итогам 2010 года рост потребительских цен составит 12,5%, а рост цен производителей – 14%.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

В сообщении отмечается, что, несмотря на ряд факторов, которые будут сдерживать рост потребительских цен (сокращение в 2009 году платежеспособного спроса, последующее снижение потребительского кредитования из-за высокой стоимости таких кредитов, уменьшение влияния повышения цен производителей), влияние факторов, стимулирующих рост инфляции, будет оставаться все еще достаточно сильным.

По данным Секретариата Президента, примерно на треть уровень инфляции в 2010 году будет обусловлен повышением административно регулируемых цен на газ, электроэнергию, услуги ЖКХ, транспорта и связи.

Другими факторами инфляции станет рост цен на продукты питания (доля в общем уровне инфляции – около 5 п.п.), в частности, мясо и мясопродукты, плодоовощную продукцию, хлеб и хлебопродукты, а также улучшение ситуации в промышленной сфере и на рынке кредитных ресурсов.

«Учитывая упомянутые факторы, инфляция 2010 года будет составлять, по прогнозу, 12,5%, в том числе в I квартале (март 2010 года к декабрю 2009 года) – около 5%. В среднегодовом измерении индекс потребительских цен замедлит рост и составит 11,4% (2010 год к 2009 году) и 14,1% (I квартал 2010 года к II кварталу 2009 года)», – сказано в сообщении СП.

По информации Секретариата Президента, ожидается, что основным источником роста индекса цен производителей в 2010 году будут определенное оживление экономической активности на внешних рынках, в частности, по продукции экспортно ориентированных отраслей промышленности, активизация инновационно-инвестиционной деятельности, а также последующий рост себестоимости продукции, в первую очередь в связи с повышением уровня социальных стандартов, а следовательно, расходов на оплату труда наемных работников, и рост энергетической составляющей расходов, в первую очередь в связи с повышение цен на импортированный природный газ.

«Учитывая перечисленные факторы, рост цен в промышленности в 2010 году будет составлять, по прогнозу, 14%, в том числе в I квартале (март 2010 года к декабрю 2009 года) – около 5%. В среднегодовом измерении рост индекса цен ускорится и составит 15,9% (2010 год к 2009 году) и 16,3% (I квартал 2010 года к II кварталу 2009 года)», – сказано в сообщении СП.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю 2009 года составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

В Украине инфляция в декабре 2009 года по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 1,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 1,9%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2009 года против декабря 2008 года составил 0,2%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.

Финансы: Дефицит Пенсионного фонда по итогам 2010 года составит 18,17 млрд. грн. – СП

Дефицит Пенсионного фонда Украины по итогам 2010 года составит 18,17 млрд. грн.

Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

Согласно сообщению, по оперативным данным Пенсионного фонда, в январе 2010 года получено 7 млрд. 581,8 млн. грн. собственных поступлений, что на 15,1% больше планового показателя (6 млрд. 587,3 млн. грн.). Это также на 22,7% больше фактических показателей соответствующего периода 2008 года (6 млрд. 177,5 млн. грн.) и на 13,3% – 2009 года (6 млрд. 690,9 млн. грн.).

Такой значительный рост суммы собственных поступлений в Секретариате объясняют увеличением Фонда оплаты труда в результате быстрого роста минимальной заработной платы в период с октября 2009 по январь 2010 года по сравнению с аналогичными периодами 2007-2009 гг.

Также со ссылкой на информацию Министерства труда и социальной политику сообщается, что общий объем расходов на пенсионные выплаты в январе 2010 года составил 14 млрд. 651,0 млн. грн. С учетом других необходимых операционных расходов Пенсионного фонда общая сумма его расходов в январе текущего года составила 14 млрд. 995,9 млн. грн.

Как сообщает Секретариат Президента, в январе т.г. дефицит ПФУ составил 3,4 млн. грн.

По данным Секретариата, в 2010 году сумма собственных поступлений ПФУ должна составить 111 млрд. 249 млн. грн., что на 11 млрд. 509,8 млн. грн. больше фактически полученных поступлений в 2009 году и на 158 млн. грн. больше плановых поступлений.

Кроме того, отмечается, что в связи с изменениями в пенсионном законодательстве размер дотаций из государственного бюджета на финансирование отмеченных выплат в 2010 году увеличился на 4 млрд. 171,3 млн. (на 10,6%) по сравнению с проектом бюджета ПФУ (на 15 сентября 2009 года) и на 7 млрд. 666 млн. грн. (21,4%) – по сравнению с бюджетом ПФУ на 2009 год.

«В то же время, общая сумма расходов на выплату пенсий в 2010 году, с учетом новых размеров прожиточного минимума, по нашему прогнозу будет составлять 190 млрд. 914,1 млн. грн, что на 15,2% больше расходов в 2009 году и на 24% – в 2008 году, – сообщается на сайте Президента. – Таким образом, дефицит ПФУ в 2010 году будет составлять 18 млрд. 169,8 млн. грн.».

Задолженности по зарплате в I кв. снизится на 2,6% Секретариат Президента Украины прогнозирует снижение объемов задолженности по выплате зарплаты в первом квартале 2010 года на 2,6% – до 1 млрд. 435,2 млн. грн.

Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

Согласно предоставленной информации, по итогам 2009 года задолженность по зарплате выросла на 24% и на 1 января в 2010 года составила 1 млрд. 473,3 млн. грн. Основной объем задолженности приходился на экономически активные предприятия (64,9%), где ее размер вырос на 25,7%.

При этом отмечается, что в четвертом квартале прошлого года задолженность сократилась на 38,2 млн. грн. (2,3%), или в среднем на 12,7 млн. грн. ежемесячно.

В соответствии с принятым правительством распоряжением №112 от 20 января 2010 года, на оплату труда шахтерам в первом квартале 2010 года выделено 330 млн. грн., что, по мнению Секретариата Президента, позволит стабилизировать ситуацию в угольной отрасли.

«Учитывая экономические тенденции, которые наблюдались в IV квартале 2009 года, а также прогноз роста основных отраслей экономики и в первую очередь промышленности (+3%) в I квартале 2010 года, предусматривается, что задолженность по заработной плате сократится на 2,6% и составит 1 млрд. 435,2 млн. грн.», – сообщается на сайте Президента.

К закрытию межбанка доллар снизился до 7,97/7,98 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9720, к 12:00 цены выросли до 7,9830/7,9900. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9755/7,9805 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2645/0,2652, к 12:00 цены поднялись до 0,2650/0,2656. К закрытию цены откатились к уровню 0,2643/0,2650. В России празднуют День защитника Отечества, в связи с чем торги по рублю были возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3681/1,3683, а к 15:15 упали до 1,3574/1,3576. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8785/10,9105, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,8850/10,8970. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали – 10,8280/10,8390.

Fitch понизило рейтинг 4-х ведущих греческих банков

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило во вторник, что понижает рейтинг четырех ведущих греческих банков до "ВВВ"с "ВВВ+"с негативным прогнозом, сообщает РИА Новости. Понижен рейтинг National Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank и Eurobank. Агентство объясняет свое решение тем, что готовящаяся налоговая реформа в Греции ударит по реальной экономике, снизит спрос на кредитование со стороны банков и возможности заемщиков расплачиваться по уже взятым кредитам.

Кроме того, агентство считает, что банки могут испытать проблемы с доступом к ликвидности из-за финансовых трудностей Греции. Ранее ведущие рейтинговые агентства Standard & Poor`s и Fitch понизили суверенный рейтинг Греции до категории В, а агентство Moody`s снизило рейтинг страны с А1 до А2 с негативным прогнозом.

Греция с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП и 300-миллиардным совокупным долгом оказалась "слабым звеном" еврозоны и проводит в настоящее время реформы с целью снизить государственные расходы и повысить доходы. Ряд аналитиков опасаются, что слишком жесткое сокращение расходов в кризис ударит по возможности экономики восстановиться после рецессии, и Грецию ждут годы экономического застоя. В свою очередь, Евросоюз требует от Греции выполнить свои обязательства и сократить бюджетный дефицит ниже 3% не позднее конца 2012 года.

Фондовый рынок: Ведущие американские фондовые индексы в начале торгов во вторник открылись спадом на фоне пессимистичных настроений инвесторов по поводу восстановления мировой экономики от финансового и экономического кризиса, сообщает РИА Новости.

Напряжение инвесторов вызвано ожиданием доклада об экономической стратегии США, с которым должен выступить перед конгрессом глава Федеральной резервной системы Штатов Бен Бернанке. Индекс DJIA в начале торгов в Нью-Йорке упал на 0,14% - до 10368,87 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29% и оказался на уровне 1104,78 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,36% - до 2234,04 пункта. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.

Нефть/газ: АМК возбудил дело против трех нефтетрейдеров

Львовское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело относительно ПАО «Концерн Галнафтогаз» (г. Львов), ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» (г. Киев) и ООО «Континент Нефте Трейд» (г. Луцк) по признакам антиконкурентных согласованных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что как выяснило Львовское областное отделение, с января этого года предприятия одновременно повысили цены на светлые нефтепродукты и дизельное топливово Львовской области.

Кроме того, Хмельницкое областное отделение АМК возбудило дело относительно ПАО «Концерн «Галнафтогаз», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «Континент Нефте Трейд». Как выяснило Хмельницкое областное отделение, в январе этого года предприятия без объективно оправданных причин повысили розничные цены на бензин и дизтопливо в Хмельницкой области.

Также, Львовское областное отделение АМК возбудило дело относительно ПАО «Концерн Галнафтогаз», ООО «Континент Нефте Трейд» и ООО «Газовики» по признакам антиконкурентных согласованных действий. Как выяснило Львовское областное отделение, с января этого года предприятия одновременно повысили розничные цены на сжиженный газ, который реализуется в качестве моторного топлива во Львовской области.

Напомним, на протяжении 2009 года АМК привлек к ответственности 62 нефтетрейдера, которые работают на всей территории Украины, в том числе и под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и т.п.

Кабмин выделил из Стабфонда 350 млн. грн. . для выплаты заплаты шахтерам

Кабинет Министров Украины принял решение выделить в феврале 2010 года Министерству угольной промышленности 350 млн. грн. за счет остатка средств Стабилизационного фонда на 1 января т.г. для выплаты заплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий.

Соответствующее распоряжение №244 от 17 февраля т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, из указанной суммы также необходимо провести выплаты обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты.

Нефть ОПЕК поднялась выше 76 долларов

Цена на нефть ОПЕК поднялась до самого высокого уровня за последние пять недель и по итогам торгов, состоявшихся в понедельник, достигла 76,14 долл США за баррель. Об этом говорится в распространенном здесь сегодня сообщении секретариата ОПЕК. В пятницу один баррель "нефтяной корзины" ОПЕК, состоящей из 12 основных экспортных сортов нефти всех стран-членов этой организации, стоил 75,17 доллара.

Повышение цен на нефть, по мнению экспертов, обусловлено целым рядом причин, важнейшими из которых стали ослабление американского доллара, появление надежд на спасение Греции от финансового краха и волна забастовок на предприятиях французского нефтяного концерна "Тоталь".

Агро: В Украине запасы зерна на 1 февраля сократились 20%, до 15,1 млн. тонн – Госкомстат

Киев. 23 февраля. УНИАН. В Украине на 1 февраля 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна, имелось в наличии 15,1 млн. тонн зерна, что на 20% меньше, чем на 1 февраля 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, запасы пшеницы на 1 февраля т.г. составили 6,6 млн. тонн, ячменя – 3,6 млн. тонн, кукурузы – 3,2 млн. тонн, ржи – 0,7 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 7,3 млн. тонн зерна, что на 25% меньше прошлогоднего, в том числе 2,7 млн. тонн пшеницы, 1,9 млн. тонн ячменя, 1,5 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 7,8 млн. тонн зерна, что на 14% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года, в том числе зернохранящие – 5,3 млн. тонн (на 11% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 3,6 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,3 млн. тонн, на предприятиях, которые занимаются переработкой и хранением зерна, – 2,3 млн. тонн.

ЖКХ: КМУ утвердил порядок перерасчета за некачественные ЖКУ

Киев. 23 февраля. УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением №151 от 17 февраля т.г. утвердил порядок проведения перерасчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения их качества.

Текст постановления опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, в случае непредоставления услуг или предоставления их не в полном объеме, снижения их качества, в частности, отклонения их количественных и качественных показателей от нормативных, исполнитель проводит перерасчет размера платы за фактически предоставленные услуги путем уменьшения размера платы за предоставление услуг.

Исполнитель обязан провести на протяжении следующего за расчетным сроком месяца перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) независимо от наличия задолженности за предоставленные услуги.

Документом установлено, что если предоставление услуг по централизованному отоплению началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно завершился, а также при наличии перерывов в предоставлении услуг, превышающих 12 часов в сутки один раз в месяц, плата за услуги уменьшается на 3,3% от месячной платы за каждые сутки превышения допустимого срока отклонения от показателей.

Если фактическая температура в помещениях ниже норматива (допустимое отклонение – 12 часов в сутки один раз в месяц), то плата за теплоснабжение снижается на 5% за каждый градус отклонения от 18 до 12 градусов в жилых помещениях. При температуре в жилых помещениях ниже 12 градусов (в угловых комнатах – ниже 14 градусов) плата за централизованное отопление не взимается.

В случае перерыва в предоставлении услуг по централизованному снабжению холодной и горячей воды (допустимый срок отклонения – не более 6 часов в сутки при круглосуточном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды по графику (не более чем 2 раза в месяц) плата снижается на 3,3% месячной платы за каждые сутки превышения допустимого срока отклонения.

В случае несоответствия состава и свойств воды государственному стандарту питьевой воды, требованиям санитарного законодательства и разрешениям Госпотребстандарта плата снижается на 20% за весь срок несоответствия состава и свойств воды.

Строительство: Кабмин утвердил концепцию развития жилищной кооперации и строительно-сберегательных касс

Кабинет министров утвердил Концепцию развития жилищной кооперации и внедрения жилищных строительно-сберегательных касс в Украине.

Текст распоряжения №243-р от 17 февраля т.г. опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, концепция предусматривает решение проблемы путем развития жилищной кооперации и внедрения жилищных строительно-сберегательных касс, которые вместе с ипотечным кредитованием должны стать эффективными составляющими механизма обеспечения граждан жильем.

Жилищно-строительная касса – это финансовое учреждение, деятельность которого связана с привлечением вкладов физических лиц, предоставлением вкладчикам кредитов для улучшения их жилищных условий с государственной поддержкой в виде премий на взносы.

Жилищный кооператив – добровольное объединение граждан и/или юридических лиц, сложившееся на основе членства с целью удовлетворения потребностей граждан в жилье путем совместного участия за счет собственных средств в приобретении, реконструкции и дальнейшем содержании многоквартирного жилого дома.

С целью определения правовых, организационных и экономических принципов деятельности этих институтов планируется разработать законопроекты «О жилищной кооперации» и «О жилищных строительно-сберегательных кассах».

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией этой концепции, осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете на выполнение Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.

Министерствам и другим органам исполнительной власти поручено подать в двухнедельный срок Министерству по вопросам ЖКХ предложения о реализации этой концепции для разработки и предоставления в месячный срок Кабмину плана соответствующих мероприятий.

Транспорт: «Визз Эйр Украина» откроет новый рейс Львов-Венеция

«Визз Эйр Украина», первая украинская бюджетная авиакомпания, объявила об открытии в мае авиарейса Львов-Венеция (Тревизо). Об этом УНИАН сообщили в компании.

Перелеты будут осуществляться с 14 мая на новом Airbus A320 на 180 мест. Изначальная периодичность составит два рейса в неделю.

В компании рассчитывают, что новый рейс из Львова станет таким же успешным, как рейс Львов-Дортмунд, осуществляемый «Визз Эйр Украина» с января 2009 года. «Он расширит возможности украинских пассажиров путешествовать по Европе. Кроме того, многие украинцы проживают и работают в Италии», - сказала член Совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталья КАЗМЕР.

Напомним, с 27 октября 2009 года «Визз Эйр Украина» успешно осуществляет авиаперелеты в Венецию (Тревизо) из Киева с частотой три рейса в неделю.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки по Украине в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух таких воздушных судов. В 2009 году «Визз Эйр Украина» перевезла более полумиллиона пассажиров.

Самолеты Lufthansa будут летать по спецграфику

Самолеты авиакомпании Lufthansa и дочерних авиакомпаний Germanwings и Cargo до пятницы будут летать по специальному графику, сообщил во вторник представитель авиакомпании, цитирует его РИА Новости.

Накануне суд Франкфурта-на-Майне призвал профсоюз пилотов Cockpit и руководство авиакомпании возобновить переговоры. Забастовка пилотов, которая должна была пройти с понедельника по четверг, теперь перенесена на 8 марта, чтобы у сторон конфликта было больше времени на переговоры и поиск решения. В понедельник из-за забастовки было отменено около 800 рейсов авиакомпании. Несмотря на прекращение забастовки, сразу восстановить график полетов не представляется возможным, поэтому пассажирам следует по-прежнему рассчитывать на задержки рейсов. Lufthansa объясняет задержки тем, что большая часть самолетов в настоящее время стоит на парковках в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Авиакомпания сможет вернуться к своему обычному графику к пятнице. Обычно Lufthansa осуществляет ежедневно около 1,8 тысячи рейсов. Профсоюз Cockpit, который проводил забастовку, требует от работодателя повышения зарплаты на 6,4% и гарантий сохранения рабочих мест.

Криминал: Суд возвратил государству 26 тыс. га угодий частных структур Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины в интересах государства относительно незаконного приобретения обществом с ограниченной ответственностью „Охотничье хозяйство “Голованевское” права на пользование охотничьими угодьями общей площадью 26,4 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По ее информации, суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры о нарушении требований законодательства при предоставлении указанному обществу охотничьих угодий в пользование, в частности, передачи охотничьих угодий при отсутствии согласия большинства землевладельцев и землепользователей, на территории участков которых находятся спорные охотничьи угодья, а также на основании согласований неуполномоченных должностных лиц сельских советов.

Решением от 22 февраля 2010 года Хозяйственный суд г. Киева признал незаконным и отменил решение Кировоградского областного совета от 21 марта 2008 года № 424 «О предоставлении охотничьих угодий в пользование ООО «ОХ «Голованевское», признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства от 1 августа 2008 г. и обязал возвратить спорные охотничьи угодья Кировоградскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства.

Как сообщал УНИАН, прокуратура установила, что охотничьи угодья на территории Кировоградской области, площадью около 26 тыс. гектаров, предоставлялись частным структурам, связанным с бывшим народным депутатом Украины Виктором ЛОЗИНСКИМ, с нарушением требований действующего законодательства. Поэтому прокуратурой Кировоградской области был заявлен иск в хозяйственный суд о признании незаконными решений Кировоградского областного совета о предоставлении в пользование этих охотничьих угодий.

В настоящее время В.ЛОЗИНСКИЙ находится в межгосударственном розыске. Он подозревается в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. В частности, 16 июня 2009 года вблизи охотничьих угодий в Голованевском районе вследствие инцидента с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашними районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык.