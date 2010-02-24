ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Аналитический обзор: Сейчас стоит покупать облигации банков и «Азовстали», в котором рассказывает о ситуации на фондовом рынке и рекомендует покупать евробонды Укрэксимбанк-11, ПриватБанк-12, Альфа Банк Украина-12 и «Азовсталь»-11, а также выпуски «Киева»…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/analiticheskij-obzor-sejchas-stoit-pokupat-obligacii-bankov-i-azovstali-137724/

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Также «Дело» в материале «Укрзализныця» не воспользовалась шансом закупить дешевые вагоны» пишет – российские компании завалили украинские вагоностроительные заводы заказами. Спрос на украинскую продукцию объясняется ее низкой ценой. «Укрзализныця» возможностью купить вагоны по дешевке не воспользовалась…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrzaliznycja-ne-vospolzovalas-zakupit-deshevye-vagony-137729/

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«Дело» в материале «Стоит ли вкладывать в золото» пишет - прошлый год стал чрезвычайно успешным для золота - цена выросла на 27%, установив при этом новый исторический рекорд стоимости - $1226 за унцию. Издание выясняло, куда дальше двинется цена «вечной ценности»?..

http://www.rian.ru/economy/20100224/210553604.html

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «АНТК берет новый груз» пишет – в Украине появится новый самолет – АНТК им. Антонова приступил к разработке проекта транспортного Ан-178. Он станет модификацией популярного Ан-158 и должен заменить парк Ан-26 и Ан-32, активно используемых ВВС России, стран Ближнего Востока и Африки. Но для запуска проекта стоимостью около $150 млн. не оказалось средств, и не исключено, что его финансированием займется Россия, отмечают участники проекта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1327366

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Сергей Тигипко: шансов возглавить Кабмин все же больше у Азарова» пишет – лидер "Сильной Украины" Сергей Тигипко весьма скептически оценивает свои шансы возглавить правительство, даже несмотря на то, что новоизбранный президент Виктор Янукович назвал его в числе наиболее желаемых кандидатов на этот пост. Если же это произойдет, то, по словам Тигипко, ему потребуется, как минимум, год для того, чтобы провести необходимые, но непопулярные реформы в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1327371

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Издание «Экономические известия» в материале «Пеллеты не видят огня» пишет – количество игроков на украинском рынке твердого биотоплива за два года выросло в несколько раз, а выпуск пеллет (гранул) и брикетов вырос в прошлом году в 5 раз. Традиционно около 95% продукции в прошлом году ушло на экспорт. Однако в 2010 г. количество внешних поставок резко сократится…

http://eizvestia.com/markets/full/4191863

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Также «Экономические известия» в публикации «Столицу продолжат продавать» пишут - на сессии Киевсовета в ближайший четверг будут рассматриваться вопросы передачи в эксплуатацию и продажи земельных участков на торгах и отменены госпошлины для коммунальных предприятий. Последнее решение позволит ЖЭКам без ограничений взыскивать долги с неплательщиков и приведет к уменьшению поступлений в районные бюджеты…

http://eizvestia.com/state/full/4191869

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«Газета по-киевски» в материале «А вы умеете жить без денег?» пишет – если не умеете, то значит придется научиться: в казне пусто. Уже совсем скоро нечем будет платить пенсии, выплачивать госдолг. На все это нужны миллиарды гривен – и возьмут их из налогов, из наших с вами карманов…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/24/075250.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Перед инаугурацией в центре ударными темпами расчистили снег» пишет – в отличие от центра столицы, на окраинах снежные завалы продолжают сковывать дворы, это придется лицезреть до середины марта. Во всяком случае, так уверяют городские власти. Как сказал первый заммэра Анатолий Голубченко, за неделю планируют очистить только центр, а до 15 марта — окраины Киева. Правда, синоптики прогнозируют в начале марта снегопады, а потому планы могут подкорректироваться…

http://www.segodnya.ua/news/14117870.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Есть ли предпосылки для дефолта Украины…» пишет - в последнее время все чаще звучат дискуссии о возможности дефолта Украины в 2010 году. Говорить об этом рановато, но и откладывать непопулярные реформы нельзя, считают эксперты...

https://economics.unian.net/rus/detail/37748

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Услуги Укрзализныци: перечень предложений обновляется» пишет - «Укрзализныця» на сегодня предоставляет пассажирам чуть более 100 различных видов услуг, их перечень претерпит обновление…

https://economics.unian.net/rus/detail/37778

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Распродажа под заказ» пишет – чтобы ускорить приватизацию, правительство России спросит у инвесторов, что они хотели бы купить у государства. Ответы будут учитываться при формировании списка продаваемых активов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/24/226410

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Издание «Ведомости» в материале «Уступка Европе» пишет – кризис заставил «Газпром» нарушить 40-летнюю традицию. Теперь часть газа будет поставляться в Европу по спотовым ценам. Но на длительные льготы Россия явно не настроена. Как заявил министр энергетики Сергей Шматко: «Газпром» должен оперативно реагировать на изменение рынка, но не должен коренным образом менять сложившуюся систему». А в 2012-2013 гг., по прогнозам E. On, спотовые цены и цены в долгосрочных контрактах должны сравняться…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/24/226412

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Издание «Известия» в публикации «Грипп для состоятельных господ» подает интервью немецкого политика, экс-председателя подкомитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы Вольфганга Водарга, который комментировал, была ли пандемия свиного гриппа, или это фальшивка, позволившая фармацевтическим компаниям нажиться на продажах вакцины?

http://www.izvestia.ru/wellness/article3138863/

(УНИАН)