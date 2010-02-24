Тигипко: Азаров имеет больше шансов стать премьером
Ясно будет после инаугурации
Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ имеет больше шансов быть назначенным на пост премьер-министра Украины.
Об этом С.ТИГИПКО заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№33 от 24 февраля 2010 г.).
«Не хотелось бы переходить на персоналии. Но я считаю, что шансов возглавить Кабмин все же больше у АЗАРОВА. Он ставленник самой большой фракции в парламенте. Думаю, Николаю Яновичу будет легко выстроить работу Кабмина, министерств, областных структур – восстановить вертикаль власти при помощи Президента ЯНУКОВИЧА. Но у него могут возникнуть трудности с проведением реформ», - сказал С.ТИГИПКО.
Он также сообщил, что с ним не проводили консультации о премьерстве. «Не было встречи и после того, как он назвал три фамилии кандидатов на пост премьера. Думаю, такие переговоры начнутся после четверга, после инаугурации», - отмети С.ТИГИПКО.
При этом С.ТИГИПКО заявил, что не видит себя на вторых ролях в новом правительстве. «Я могу давать свои предложения по проведению реформ, рассказывать о своем видении ситуации, но мне нужно влиять на нее и реализовывать свою, а не чужую программу», - сказал он.
С.ТИГИПКО также считает, что у нынешней парламентской коалиции не будущего. «Ее сохранение пойдет во вред интересам страны. Мы опять хотим продолжить противостояние премьер – Президент? Я не понимаю, зачем сегодня Юлия ТИМОШЕНКО держится за власть. Ведь она понимает, что тем самым она только ухудшает ситуацию в стране. На мой взгляд, она должна была уйти в отставку еще два года назад или, по крайней мере, в сентябре 2009-го. Ведь кризис обострил противостояние ветвей власти, а в это время важна ее консолидация», - считает он.
С.ТИГИПКО также выразил уверенность, что сегодня говорить о коалиции вокруг БЮТ нет смысла. «Выход один: ядром коалиции должна стать Партия регионов. Возможный роспуск парламента не устраивает никого из действующих депутатов. Все хотят остаться парламентариями до 2012 года», - сказал он.