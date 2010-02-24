Тигипко: Азаров имеет больше шансов стать премьером

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ имеет больше шансов быть назначенным на пост премьер-министра Украины.

Об этом С.ТИГИПКО заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№33 от 24 февраля 2010 г.).

«Не хотелось бы переходить на персоналии. Но я считаю, что шансов возглавить Кабмин все же больше у АЗАРОВА. Он ставленник самой большой фракции в парламенте. Думаю, Николаю Яновичу будет легко выстроить работу Кабмина, министерств, областных структур – восстановить вертикаль власти при помощи Президента ЯНУКОВИЧА. Но у него могут возникнуть трудности с проведением реформ», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что с ним не проводили консультации о премьерстве. «Не было встречи и после того, как он назвал три фамилии кандидатов на пост премьера. Думаю, такие переговоры начнутся после четверга, после инаугурации», - отмети С.ТИГИПКО.

При этом С.ТИГИПКО заявил, что не видит себя на вторых ролях в новом правительстве. «Я могу давать свои предложения по проведению реформ, рассказывать о своем видении ситуации, но мне нужно влиять на нее и реализовывать свою, а не чужую программу», - сказал он.

С.ТИГИПКО также считает, что у нынешней парламентской коалиции не будущего. «Ее сохранение пойдет во вред интересам страны. Мы опять хотим продолжить противостояние премьер – Президент? Я не понимаю, зачем сегодня Юлия ТИМОШЕНКО держится за власть. Ведь она понимает, что тем самым она только ухудшает ситуацию в стране. На мой взгляд, она должна была уйти в отставку еще два года назад или, по крайней мере, в сентябре 2009-го. Ведь кризис обострил противостояние ветвей власти, а в это время важна ее консолидация», - считает он.

С.ТИГИПКО также выразил уверенность, что сегодня говорить о коалиции вокруг БЮТ нет смысла. «Выход один: ядром коалиции должна стать Партия регионов. Возможный роспуск парламента не устраивает никого из действующих депутатов. Все хотят остаться парламентариями до 2012 года», - сказал он.