Кабмин выделил 175 млн. грн. на противопаводковые мероприятия

Кабинет министров выделил из резервного фонда 175 млн. грн. на реализацию противопаводковых мероприятий.

Об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это будет финансирование мероприятий МЧС, Министерства здравоохранения, Минагрополитики, Минтранса – это практически все министерства, которые нуждаются в более детальной подготовке к возможному паводку», - сказал В.ШАНДРА.

В частности, по его словам, за счет этих средств будут финансироваться работы по обеспечению пропуска льда и трансграничных вод днепровского и деснянского каскадов, выполнению санитарно-эпидемиологических мероприятий для обеспечения надлежащего качества питьевой воды в паводковых регионах, также надлежащего состояния гидротехнических сооружений и сточной канализации.

Кроме того, Кабинет министров создал правительственную комиссию по предупреждению возникновения паводка и ликвидации его возможных последствий.

По словам А.ШАНДРЫ, правительственную комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«В правительственную комиссию вошли практически все руководители тех министерств, которые предварительно будут принимать участие в минимизации последствий наводнения», - сказал В.ШАНДРА.

Министр сообщил, что, в соответствии с прогнозом Гидрометцентра, в этом году ожидается наводнение на уровне 1979 года. «Количество снега по Украине в 2-3 раза выше, чем бывает обычно, и на основе ряда данных прогнозируется, что весеннее водополье будет либо среднего уровня, либо выше среднего», - сказал он.

В.ШАНДРА также отметил, что специальные пиротехнические отряды Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций уже начали взрывные работы по подрыву льда на реках Львовской, Николаевский и Херсонской областей.