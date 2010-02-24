МЧС: возможен полный спуск водохранилищ

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций не исключает возможности полного спуска водохранилищ из-за весеннего половодья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

“Принято решение, что будет запас воды по Днепровскому каскаду 13 кубических километров, и сейчас рассматривается возможность его увеличения до 16 кубических километров. Это будет означать спуск всех водохранилищ до “мертвого” уровня”, - сказал он.

По словам В.ШАНДРЫ, поскольку, по прогнозам, подобного половодья в Украине не было после 1979 года, разрабатывается ряд мер, первой из которых является дренаж воды Днепровского и Днестровского каскадов.

Кроме того, В.ШАНДРА опроверг слухи относительно повышенного уровня воды на Киевской дамбе. По его словам, сейчас уровень воды на дамбе составляет 103 метра - “это нормальный уровень, и он будет дальше понижаться.

В свою очередь председатель Госводхоза Василий СТАШУК сообщил, что сегодня водность основных рек Днепровского каскада выше нормы. По его словам, сегодня запасы по Днепровскому каскаду составляют 8,5 кубических километров, на 1 марта они составят 9 кубических километров, с наступлением половодья – 12-13 кубических километров и при необходимости будут увеличены до 15-16 кубических километров.