На инаугурацию от ЕС, кроме Эштон, приедут Бузек и Фюле

На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от ЕС, кроме шефа европейской дипломатии Кэтрин ЭШТОН, приедут президент Европарламента Ежи БУЗЕК и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Стефан ФЮЛЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня депутат Европарламента Павел КОВАЛЬ, выступая на семинаре «Украина после выборов» в Европарламенте.

«Участие ЕС в инаугурации будет на очень высоком уровне», - сказал депутат.

Он также отметил, что тот факт, что новобраний Президент Украины свой первый зарубежный визит планирует осуществить в Брюссель, является очень важным и символичным.