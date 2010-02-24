Опрос: Украинцы за членство в ЕС

Украинцы хотят и членства Украины в Европейском Союзе, и Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью.

Об этом свидетельствует переданные УНИАН данные телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, большинство украинцев (72,5%) положительно относится к получению Украиной статуса ассоциированного члена Европейского Союза. Из них почти половина (47,7%) относятся к этому «точно положительно», а почти четверть (24,8%) – «скорее положительно». Высказали отрицательное отношение к получению Украиной статуса ассоциированного члена ЕС 16,5%. Из них ответили на вопрос «скорее отрицательно» 9,4%, «точно отрицательно» - 7,1% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 11,0% граждан Украины.

Подавляющее большинство украинцев (81,4%) положительно относятся к заключению Украиной Таможенного союза с Россией, Беларусью и Казахстаном. При этом ответ «точно положительно» дали 61,2%, «скорее положительно» - 20,2% опрошенных. Отрицательное отношение к такому союзу высказали 12,9% респондентов. Из них 7,5% ответили, что оценивают Таможенный союз «точно отрицательно», а 5,4% - «скорее отрицательно». Затруднились ответить на данный вопрос 5,7% респондентов.

Менее половины граждан Украины (48,2%) считает, что Украине следует заключить Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном даже в том случае, если это не позволит Украине в будущем получить статус ассоциированного члена Европейского Союза и закроет путь для дальнейшей интеграции в евроструктуры. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 30,4%, «скорее да» - 17,8% респондентов. При этом около трети опрошенных (35,9%) считают, что в таком случае Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном заключать не следует. Из них 18,9% ответили на вопрос «точно нет», а 17,0% - «скорее нет». Затруднились ответить на вопрос 15,9% респондентов.

Более половины украинцев (52,7%) полагает, что Украине следует создавать международный консорциум для модернизации газотранспортной системы с Россией и странами Европейского Союза. Около пятой части опрошенных (21,4%) считает, что консорциум следует создавать только с Россией – основным поставщиком газа, а 8,9% - только с Европейским Союзом – основным потребителем газа. Уверены, что необходимо оставить все как есть, 8,1% респондентов, а 8,9% - затруднились высказаться по данному поводу.

Телефонный опрос на тему «Внешнеполитические приоритеты Украины» проводился институтом Горшенина с 20 по 22 февраля 2010 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.