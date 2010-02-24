ГЛАВНОЕ на 24 февраля (день)

Хроника дня

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Кабмин выделил 175 млн. грн. на противопаводковые мероприятия

Кабинет министров выделил из резервного фонда 175 млн. грн. на реализацию противопаводковых мероприятий.

Об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это будет финансирование мероприятий МЧС, Министерства здравоохранения, Минагрополитики, Минтранса – это практически все министерства, которые нуждаются в более детальной подготовке к возможному паводку», - сказал В.ШАНДРА.

В частности, по его словам, за счет этих средств будут финансироваться работы по обеспечению пропуска льда и трансграничных вод днепровского и деснянского каскадов, выполнению санитарно-эпидемиологических мероприятий для обеспечения надлежащего качества питьевой воды в паводковых регионах, также надлежащего состояния гидротехнических сооружений и сточной канализации.

Кроме того, Кабинет министров создал правительственную комиссию по предупреждению возникновения паводка и ликвидации его возможных последствий.

По словам А.ШАНДРЫ, правительственную комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«В правительственную комиссию вошли практически все руководители тех министерств, которые предварительно будут принимать участие в минимизации последствий наводнения», - сказал В.ШАНДРА.

Министр сообщил, что, в соответствии с прогнозом Гидрометцентра, в этом году ожидается наводнение на уровне 1979 года. «Количество снега по Украине в 2-3 раза выше, чем бывает обычно, и на основе ряда данных прогнозируется, что весеннее водополье будет либо среднего уровня, либо выше среднего», - сказал он.

В.ШАНДРА также отметил, что специальные пиротехнические отряды Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций уже начали взрывные работы по подрыву льда на реках Львовской, Николаевский и Херсонской областей.

МЧС: возможен полный спуск водохранилищ

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций не исключает возможности полного спуска водохранилищ из-за весеннего половодья.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

“Принято решение, что будет запас воды по Днепровскому каскаду 13 кубических километров, и сейчас рассматривается возможность его увеличения до 16 кубических километров. Это будет означать спуск всех водохранилищ до “мертвого” уровня”, - сказал он.

По словам В.ШАНДРЫ, поскольку, по прогнозам, подобного половодья в Украине не было после 1979 года, разрабатывается ряд мер, первой из которых является дренаж воды Днепровского и Днестровского каскадов.

Кроме того, В.ШАНДРА опроверг слухи относительно повышенного уровня воды на Киевской дамбе. По его словам, сейчас уровень воды на дамбе составляет 103 метра - “это нормальный уровень, и он будет дальше понижаться.

В свою очередь председатель Госводхоза Василий СТАШУК сообщил, что сегодня водность основных рек Днепровского каскада выше нормы. По его словам, сегодня запасы по Днепровскому каскаду составляют 8,5 кубических километров, на 1 марта они составят 9 кубических километров, с наступлением половодья – 12-13 кубических километров и при необходимости будут увеличены до 15-16 кубических километров.

ТЭК

«Нафтогаз» заплатит свыше 600 млн. долл. за февральский газ

За газ, закупленный в феврале т.г., «Нефтегаз» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

Об этом журналистам сегодня сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Ожидаем, что платеж будет в эквиваленте 5,1 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что эта сумма составляет немногим более 600 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Газпром может принять предложение Украины по участию в консорциуме

"Газпром" может принять предложение Украины об участии в газотранспортном консорциуме, но при этом строительство двух газопроводов в обход Украины – "Северного потока" и "Южного потока" – будет продолжено в соответствии с планом. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу RT заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Александр Медведев.

"Поначалу был создан газовый консорциум, но при режиме Ющенко эта работа была свёрнута. Однако мы приняли к сведению заявление г-на Януковича о том, что он хотел бы вернуться к этой идее. Посмотрим, в какой форме поступит предложение о таком проекте. Но в любом случае строительство "Южного потока" и "Северного потока" будет продолжено, поскольку альтернативы диверсификации маршрутов поставки газа на экспорт нет. Строительство "Северного потока" начнётся в апреле. По "Южному потоку" первый газ пойдёт в 2015 г, – заявил А.Медведев.

Реализация бензина через АЗС в январе сократилась на 6,8%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 231 единицу, в январе т.г. сократилась на 6,8%, по сравнению с январем 2009 года, до 240,3 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 7,8% – до 111,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,7% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,1% – А-90-93, 5,2% – А-72-80.

В январе т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,132 млрд. грн., из которой 2,298 млрд. грн. (73,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,834 млрд. грн. (26,6%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 февраля т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 131,5 тыс. тонн бензина и 54,5 тыс. тонн дизельного топлива.

Финансы

Президент создал межведомственную экспертную группу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал межведомственную экспертную группу по вопросам развития рынков капитала в Украине.

Как отмечается в соответствующем распоряжении, обнародованном на официальном сайте главы государства, группа создана «с целью недопущения ослабления государственного регулирования и контроля в сфере экономики, опасного для экономической независимости Украины роста доли иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, которые, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», составляют угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины, учитывая необходимость консолидации биржевой системы Украины, централизации системы учета ценных бумаг».

Также Президент утвердил персональный состав экспертной группы. Ее возглавил заместитель главы Секретариата Президента Украины – уполномоченный Президента по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.

В.ЮЩЕНКО поручил экспертной группе проанализировать правовые, организационные, технологические и другие проблемы инфраструктуры рынков капитала в Украине и подготовить в двухмесячный срок соответствующие выводы и предложения.

Также глава государства предоставил руководителю экспертной группы право в установленном порядке привлекать к работе в ней специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, государственных предприятий, учреждений, организаций, получать от органов исполнительной власти необходимые документы и материалы.

Минфин 23 февраля продал ОВГЗ на 504 млн. грн. Министерство финансов Украины 23 февраля продало облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 504,7 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком 175 дней (средневзвешенный уровень доходности - 22,71%) удалось привлечь 127,16 млн. грн., 231 день (22,94%) – 87,32 млн. грн., 637 дней (24%) – 99,4 млн. грн., 1 092 дня (22,68%) – 188,8 млн. грн., 1 799 дней (15%) – 1,008 млн. грн.

При этом Минфину не удалось провести размещение ОВГЗ со сроком обращения 945 дней и установленной доходностью 20%.

Кредитные ставки в Украине снизятся до 18-20%

Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин прогнозирует снижение кредитных ставок к концу 2010 г. до 18-20% годовых. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба банка, сообщает АПК-Информ.

«Безусловно, ставки будут снижаться, и другого пути нет. Для того чтобы это понять, достаточно даже поверхностно проанализировать ситуацию на рынке», - заявил Б.Тимонькин.

По его словам, «ликвидность банков постепенно растет». Это происходит благодаря притоку депозитов и погашению клиентами кредитов. Таким образом, считает банкир, у банков достаточно много денег, а хороших клиентов - надежных заемщиков значительно меньше.

«Вот эти клиенты, чья надежность проверена кризисом, и станут объектом внимания банков первой десятки. Уже к концу года они смогут кредитоваться по весьма привлекательным (с учетом ситуации на рынке) ставкам. Если говорить о гривне, то речь может идти о 18-20% годовых», - заявил Б.Тимонькин.

Агро

Кабмин поручил АФ закупить 1,2 млн. т зерна, 0,4 млн. т сахара

Кабинет министров Украины поручил Аграрному фонду закупить 1,2 млн. тонн зерна, 0,4 млн. тонн сахара в интервенционный фонд в 2010-2011 маркетинговом году.

Текст соответствующего постановления №155 от 11 февраля 2010 г. опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно документу, Аграрному фонду поручено обеспечить формирование государственного интервенционного фонда в 2010–2011 маркетинговом периоде в объемах: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1084 тыс. тонн; ржи – 106 тыс. тонн; ячменя – 8,8 тыс. тонн; кукурузы – 5,6 тыс. тонн; сахара-песка – 368 тыс. тонн; молока сухого – 6 тыс. тонн и масла сливочного – 18 тыс. тонн.

Аграрный фонд объявил о начале форвардных закупок зерна

Аграрный фонд объявил о начале форвардных закупок зерна урожая 2010 г. Текст соответствующего объявления опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

«С целью формирования государственного интервенционного фонда из урожая 2010 г. Аграрный фонд начинает государственные форвардные закупки на Аграрной бирже по минимальным интервенционным ценам, установленным соответствующим приказом Министерства аграрной политики на 2010-2011 маркетинговый год», - говорится в объявлении.

Отмечается, что минимальная партия должна составлять 50 тонн, а общий объем закупки зерна – до 650 тыс. тонн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 23 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5% по сравнению с 23 февраля и сегодня составляет 10,76 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,82 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,99 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 23 февраля, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2603 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2679 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 23 февраля и сегодня составляет 10,77 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,82 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 23 февраля, понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2573 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2682 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 24 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,848023, к российскому рублю – 0,265.