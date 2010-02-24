В США индекс потребительского доверия в феврале упал до 46 п.п.

США. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия (Conference Board) снизился на 10,5 п.п. - до 46 п.п.

США. В феврале 2010 года индекс ожиданий потребителей снизился на 13,5 п.п. - до 63,8 п.п.

США. В феврале 2010 года индекс текущей ситуации снизился на 5,8 п.п. - до 19,4 п.п.

Комментарий. Американцы не верят в светлое будущее. Официально кризис завершился, но результаты работы экономики США за январь показали, что легкого подъема не будет.