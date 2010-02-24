Лавров и Эштон договорились о проведении саммита Россия–ЕС

31 мая - 1 июня в Ростове-на-Дону (РФ) пройдет саммит Россия–ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН в Москве.

«Мы обсудили приоритетные темы, которые будут определять нашу повестку дня, и говорили о том, чтобы первые результаты этой работы были уже достигнуты к очередному саммиту Россия-Евросоюз, который состоится в Ростове-на-Дону 31 мая - 1 июня этого года», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, руководство РФ в качестве важнейшего направления взаимодействия с ЕС выделяет партнерство для модернизации. «Эта концепция уже обсуждалась на предыдущем саммите Россия-ЕС в Стокгольме осенью прошлого года, была поддержана и сейчас, мы приступили к практическому разговору о наполнении этой концепции конкретным содержанием с нашими партнерами из Евросоюза. Первые очертания будущего партнерства, по-моему, уже определились: мы хотим поставить во главу угла конкретные, практически значимые направления сотрудничества, которые касаются развития экономики, социальной сферы, образования, науки, технологии, инноваций, управления, администрирования и правоприменения»,- сказал он.

«Рассчитываем, что к саммиту в Ростове-на-Дону у нас появится общее видение того, как в конкретном плане двигаться дальше», - добавил он.

С.ЛАВРОВ сообщил, что в ходе переговоров было уделено внимание дальнейшей либерализации визового режима между РФ и ЕС.

«Наша сторона поставила вопрос о необходимости конкретизировать давно объявленную цель – продвижение к безвизовому режиму… Россия готова перейти к безвизовому режиму (с ЕС) хоть завтра», - сказал он.

По словам С.ЛАВРОВА, вступление в силу Лиссабонского договора будет сопряжено с уточнением форматов сотрудничества ЕС с внешними партнерами, в том числе с РФ.