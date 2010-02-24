Блок Литвина определится завтра

Фракция Блока Литвина завтра определится относительно поддержки проекта постановления об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, необходимо «осознавать то, что нужно прекратить войну, или надо понять, кто подписывается добровольцем на войну».

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня складывается ситуация, когда «выборы закончились, война началась». Он подчеркнул, что этого допустить нельзя. «Если кто-то думает, что завербуют в ВР необходимое количество голосов для проведения боевых действий, то, по моему глубокому убеждению, это не то, что нужно стране», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Кроме того, по его словам, нельзя допустить, чтобы парламент «вслепую был использован для реализации тех или иных сценариев». Спикер отметил, что в других странах не было случаев, когда бы пропремьерская фракция настаивала на голосовании за резолюцию о выражении недоверия правительству и при этом инициировала бы внеочередное заседание парламента.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что такая инициатива не может быть реализована.

Он напомнил, что вопрос о недоверии правительству должен рассматриваться в соответствии с законом о регламенте ВР. По его словам, речь идет о том, что согласно процедуре регламентный комитет должен сформировать вопросы к правительству в течение четырех дней, правительство в течение трех дней должно дать ответы на них.

В.ЛИТВИН отметил, что за 10 дней с момента регистрации проекта постановления о недоверии правительству парламент должен определить день и время рассмотрения данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, в Партии регионов заявляли, что рассмотрение проекта постановления о выражении недоверия правительству планируется внести в повестку дня одного из очередных заседаний парламента.