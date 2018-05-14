Банкиры предпочитают «защищаться» от госохраны и НБУ, а не от грабителей

Вот уже четвертый месяц банковское сообщество пребывает в напряженном ожидании – на что же решится Нацбанк, чтобы принудить финучреждения к повышению собственной безопасности. Всплеск в минувшем году количества ограблений банков привел к тому, что летом 2009 года сначала НБУ потребовал от банков усилить степень охраны, а 17 ноября того же года генеральный прокурор Александр Медведько потребовал до 1 декабря 2009 года проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность. Естественно, Национальный банк не может стоять в стороне, когда Генпрокуратура берется за его подопечных. Между тем, вместо того, чтобы заступиться за банкиров, регулятор потребовал от них ускорить выполнение собственного постановления (№ 398 от 10 июля 2009 года относительно повышения степени защищенности помещений банков). На днях НБУ направил банкам предписание до 1 марта представить ежеквартальные графики по дооснащению расчетно-кассовых узлов защитным оборудованием. По оценке Украинского кредитно-банковского союза, для выполнения поставленных задач потребуется около 2 млрд. долл. Рефлексируя, финансисты бросились искать признаки лоббирования интересов Государственной службы охраны и производителей этого самого оборудования и, конечно, жаловаться на огромные убытки в кризис. При этом меньше всего внимания уделяется первопричине истории – грабителям, которые для банкиров оказались меньшим злом, чем ГСО и НБУ…

НБУ удивил последовательностью

Судя по реакции банкиров, они никак не ожидали от своего регулятора таких жестких действий. Причина их нервного поведения кроется в далеком 2001 году, когда НБУ издал постановление № 413, которым вводились стандартные требования к банковским хранилищам и охранным системам. На приведение в соответствие регулятор дал банкам 10 лет. Срок выполнения истекает 1 января 2011 года, таким образом говорить о форс-мажоре, который якобы НБУ создает для банкиров своим прошлогодним постановлением, не приходится. Эксперты в области охраны банков рассматривают постановление № 398 лишь как дополнение к 413-му. «Ужесточения политики НБУ в отношении комбанков нет. Есть только последовательность в проведении политики, чего они не ожидали. Многие считали, что требования через 10 лет забудут. А в НБУ не только не забыли, но и стали вводить новые нормы (например, к кассовым узлам). Суть изменений - все средства защиты и безопасного хранения должны соответствовать определенным нормам. Иными словами, нужно иметь сертификат, выданный третьей, независимой от производителя и покупателя, стороной, подтверждающий соответствие изделия какому-либо классу стандарта. Это не ужесточение, а приведение системы в порядок и создание единых правил для всех», - отметил директор Центра сертификации банкового оборудования, сооружений безопасности, средств защиты и систем качества Андрей Саблин в комментарии журналу «Банкиръ».

Хотя постановление НБУ № 398 проходит под грифом ДСП (для служебного пользования) и его содержание, по понятным причинам, разглашению не подлежит, но об основных его пунктах нетрудно догадаться. В первую очередь, речь идет об оснащении расчетно-кассовых узлов пуленепробиваемыми стеклами. Теоретически, в сочетании с так называемой "тревожной кнопкой" это даст возможность банковским служащим, в случае попытки ограбления, дождаться приезда милиции в относительной безопасности, поскольку грабитель попросту не сможет "пробиться" через стеклянно-бронированную защиту. Трудно не согласиться, что пуленепробиваемое стекло - необходимый минимум защиты, который должен быть в кассовом зале любого финучреждения. В Украине же мы сплошь и рядом сталкиваемся с отсутствием таких стекол, особенно в небольших отделениях и государственных, и коммерческих банков. Кроме того, от банкиров требуют оборудовать кассовые залы камерами видеонаблюдения, которые помогут правоохранительным органам в поиске преступников. И тут стоит вспомнить о намерениях ГПУ в случае невыполнения требований возбуждать уголовные дела против банкиров за служебную халатность. Именно это больше всего задевает финансистов, которые убеждены, что безопасность банков их личное дело и в рекомендациях они не нуждаются.

Встречный «иск» к Генпрокуратуре, госохране и МВД

Банкиры не на шутку «озадачены» обещанными жесткими мерами. Как отметил в беседе с УНИАН председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук, криминогенная ситуация на сегодня не демонстрирует ухудшение, а установка систем охраны диктуется экономическими соображениями. «Банки – негосударственная собственность. Их руководители требуют от менеджмента предусмотреть любые возможности краж. Однако вводить уголовную ответственность за халатность - слишком. Я за здоровое рассмотрение вопроса.

Любое подразделение – отделение банка, филиал, даже банкомат – должно иметь систему охраны, филиал, например, должен еще иметь и физическую охрану. Техническая защита должна быть объединена с физической. Это касается и инкассаторов. Но бороться необходимо не с халатностью, а с преступностью. Я не против защиты. Но для этого не надо устанавливать сверхдорогое оборудование вместо того, что уже действует. Я за рациональный подход”, - подчеркнул Д.Гриджук.

Председатель правления банка «Форум» Ярослав Колесник убежден, что нападения на коммерческие банки – головная боль самих банкиров и давать им рекомендации, какое бронестекло они должны поставить, у кого его купить и за сколько – неправильно. «Здесь нужно ставить акцент на том, что у нас есть инструментарий и мы сами защитим свои отделения. Стекло мы сегодня покупаем против АКМ, против гранатометов еще не покупаем, завтра будет другое стекло, другие условия и т.д. Эти регулятивные процессы, к сожалению, не на пользу развитию банковской системы в целом. Есть 421-е постановление НБУ, которое нам запрещает какие-либо инвестиции в текущем году, а, с другой стороны, нам говорят - поставьте другую защиту”, - отметил Я.Колесник.

В заявлении Асооциации украинских банков отмечается, что финучреждения охраняли бы доверенные им ценности лучше, если бы власть прислушивалась к предложениям о внедрении необходимых усовершенствований в данной сфере. “Согласно Уголовному кодексу Украины, к ответственности за кражи и грабежи должны быть привлечены лица, которые совершили данные преступления, а не руководители учреждений, на которые были совершены такие нападения. Укрепление правопорядка в государстве является основной задачей прокуратуры и правоохранительных органов, основными же задачами коммерческих банков является привлечение и размещение средств, открытие и ведение банковских счетов и т.д», - считают в АУБ. В Ассоциации убеждены, что в заявлении генпрокурора наблюдается подмена понятий, когда вместо поиска виновных правоохранители ищут людей, халатность которых могла б привести к совершению преступления другими лицами.

Одной из серьезниших претензий АУБ к государству является монополия ГСО на использование в охранной деятельности огнестрельного оружия. «Неоднократно банкиры поднимали вопрос о разрешении использовать огнестрельное оружие охранными подразделениями банков. Преступники, как известно, всегда имеют доступ к огнестрельному оружию. Вместе с тем, именно позиция правительства и Министерства внутренних дел препятствуют позитивному решению данного вопроса. Причиной тому является тесное объединение бизнеса и власти в лице Государственной службы охраны при МВД, единственной структуры Украины, которая имеет право предоставлять услуги охраны с огнестрельным оружием», - подчеркивают в АУБ.

Еще дальше в критике госохраны пошел Украинский кредитно-банковский союз. В своем заявлении для СМИ, УКБС намекает на халатное отношение ГСО к выполнению своих обязанностей. «Свидетельством такого предположения являются низкий процент раскрытия резонансных нападений на отделения банков и попытки убедить общество, что во всех этих случаях имело место неподобающее отношение самих финансовых учреждений к собственной безопасности», - сказано в заявлении Союза.

При этом в УКБС откровенно обозначили финансовую составляющую проблемы. «В 2009 году совокупный чистый убыток банков достиг более 32 миллиардов гривен. В таких условиях требовать от финансовых учреждений еще 2 миллиарда на переоборудование кассовых узлов недопустимо. Особенно, когда речь идет о сопоставлении с 2-миллионными потерями, понесенными в результате разбойных нападений на банки”, - заявила генеральный директор УКБС Галина Олифер.

Но помимо критики, у КБС есть и конкретные предложения. Союз просит НБУ разрешить банкам приступить к выполнению требований 398-го постановления с 1 января 2012 года, а конечный срок перенести на 1 декабря 2013 года.

Банки "против", а их собственная охрана - "за"

Из приведенных комментариев вырисовываются две основные претензии банкиров к государству. Первая – не надо нас учить, как охранять наши деньги. Вторая – разрешите вооружаться и не давите монополией ГСО.

Основной мотив как в первом, так и во втором случае - экономия денег. Сопоставлением реальных потерь банков от ограблений в 2009 году со стоимость защитного оборудования и охраны банкиры занимаются далеко не первый раз. Действительно, данное сравнение кажется вполне весомым аргументом в пользу финансистов. Да, грабят наши банки, прямо скажем, по мелочи, за целый год еле-еле до 2-х млн. грн. дотянули. Ведь нападения в основном совершаются на мелкие филиалы, на крупный офис мало кто рискнет покуситься – там и охрана вооружена, и системы защиты серьезные. Впрочем, есть во всем этом одно серьезное "но". Помня об экономии, банкиры слишком мало внимания уделяют вопросу безопасности своих же служащих. Да в итоге и клиентов банков, то есть, нас с вами.

Среди топ-менеджмента банков превалирует мнение, что повышение степени защиты банковских отделений и вооруженная охрана только провоцируют преступников на жесткие и агрессивные действия. При этом они убеждены, что, заставляя их покупать пуленепробиваемые стекла и устанавливать видеокамеры, Генпрокуратура и МВД просто пытаются облегчить себе жизнь. Мол, не умеют ловить преступников и поэтому заставляют банки превращать свои отделения в бронированные крепости, а это неэстетично и производит угнетающее впечатление на клиентов. От видеокамер, по мнению банковских служащих, толку никакого, потому что преступники всегда пользуются масками. При этом звучат намеки, что тут вообще попахивает коррупцией, так как видеокамеры банкам продают фирмы, близкие к милицейскому руководству. К этому добавляются заявления о том, что сертификацию защитного оборудования пройдут только “нужные” (кому, правда, не уточняется) фирмы. Зная методы работы наших госчиновников, легко поверить, что все это вполне может быть. Однако, как отметил пожелавший остаться неназванным начальник службы безопасности одного из крупнейших украинских банков, если где-то и есть признаки коррупции и лоббирования чьих-либо бизнес-интересов, то только не в вопросах закупки защитного оборудования.

Такое же мнение высказал еще один специалист по охране банков, отметив, что все закупки происходят на тендерной основе и вполне прозрачно. К сожалению, оба эксперта сослались с отсутствием у них полномочий давать комментарии для СМИ, они готовы были разговаривать только на условиях анонимности. Однако от этого их мнение не менее ценно. Стоит подчеркнуть, что эти люди, имеющие непосредственное отношение к организации охраны банков, полностью поддерживают требования НБУ. И видеокамеры они не считают бесполезной деталью интерьера, а одним из сдерживающих факторов для грабителя. Единственное, в чем они готовы поддержать банкиров, так это в вопросе продления сроков выполнения распоряжений регулятора. Ну и, конечно, они не против появления в Украине закона, разрешающего огнестрельное оружие для частных охранных предприятий. Кстати, тут с банками согласен и НБУ, который выступил категорически против включения финучреждений в перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями ГСО. Но решить вопрос может только Верховная Рада. Тут важно понять, насколько оправдана критика госохраны.

Под охраной ГСО

По данным Национального банка, в декабре 2009 года были зарегистрированы 21 тыс. 952 банковских учреждения (194 банка, 1 тыс. 236 филиалов и 20 тыс. 519 отделений). Слушая жалобы банкиров, можно подумать, что ГСО отхватила не менее 70% рынка охранных услуг в банковской сфере, рассадив своих сотрудников, где только можно. На самом деле ГСО охраняет лишь 4%, или чуть более 800 объектов из почти 22 тысяч. 30% банковских учреждений Украины (около 6,5 тыс.) охраняются ГСО с помощью технических средств. Остальные (приблизительно 17,5 тыс.) находятся под опекой ведомственной службы охраны, негосударственных охранных предприятий, или же не охраняется вообще.

Как сообщили в Государственной службе охраны, за 2009 год на объекты банковской системы, которые охраняются сотрудниками ГСО (имеется ввиду физическое присутствие сотрудника на объекте) не совершено ни одного нападения. За этот же период совершено 1 вооруженное нападение на работников Службы инкассации ГСО во время выполнения ими договорных обязательств. Отмеченное нападение отражено, денежные средства не украдены.

При этом на протяжении 2009 года на банки было совершено 89 нападений, что ровно в два раза больше, чем в 2008 и 2007 годах (2007 – 44, 2008 – 46). За 2009 год на банковские объекты, которые охраняются подразделами ГСО с помощью технических средств (тревожные кнопки), было зафиксировано 38 нападений, что составляет 42% общего количества нападений. «Отмеченные противоправные посягательства носят быстротекущий характер и, согласно статистике, длятся от 30 секунд до 1,5 минуты. В большинстве случаев сотрудники банковского учреждения нажимают кнопку вызова милиции после того, как преступники покидают помещение банка», - отметили в пресс-службе Госохраны, при этом добавив: «Оборудование рабочих мест сотрудников банков защитными конструкциями, которые способны защитить их от применения огнестрельного оружия, предоставляет возможность банковским работникам без угрозы для жизни нажимать кнопку вызова милиции. Проведенная по данному вопросу работа уже дала позитивные результаты».

В частности, по информации ГСО, в Голосеевском районе Киева было совершено разбойное нападение на пункт обмена валют. «Неизвестный гражданин, на лице которого была защитная маска, подошел к пункту обмена валют и приказал кассиру лечь на пол, угрожая, что будет стрелять. Нападающий произвел из обреза охотничьего ружья выстрел в окно кассы (стекло кассового помещения (СП2) дало трещину, но не разбилось), после чего он вынужден был скрыться, прекратив попытки завладеть деньгами. Сотрудница пункта обмена валют не пострадала», - рассказали в Госохране.

Еще один подобный случай произошел в Днепровском районе Киева в разгар свинно-гриппозного масочного психоза. В отделение банка зашел неизвестный гражданин, на лице которого была марлевая медицинская повязка, в руках он держал полиэтиленовый пакет. «Подойдя к кассе и заглянув в окошко (кассира на рабочем месте не было), неизвестный достал из пакета топор и ударил несколько раз по стеклу кассового помещения (стекло (СП2) дало трещину, но не разбилось). Не достигнув желаемого результата, злоумышленник покинул помещение банка и скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в ГСО.

Как говорится, вывод напрашивается... Никто не спорит, милиция должна ловить преступников, а банкиры - выдавать кредиты. Действительно, массированная атака на финансистов со стороны Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел выглядит как попытка переложить на них функции по профилактике преступности. Но приведенные пресс-службой ГСО примеры ярко свидетельствуют о том, что обезопасить своих сотрудников банки вполне в состоянии. Хотя это и влетит им в копеечку.

P. S. В своем письме банкам НБУ сообщает о том, что с начала нынешнего года в Украине было совершено 8 преступных нападений на банковские учреждения. С одной стороны, это свидетельствует о том, что динамика количества нападений на банки возвращается на уровень 2008 года, когда в месяц совершалось 4-5 попыток ограблений, а не 7, как в 2009-ом. Тем не менее, дать банкам отсрочку выполнения требований регулятора означает опять пустить все на самотек. Если банкиры за 10 лет не удосужились «откликнуться», то и теперь они будут тянуть до последнего, сколько времени не дай. Это значит, что еще несколько лет большинство рядовых банковских служащих смогут в случае экстремальной ситуации рассчитывать исключительно на гуманизм преступников. Руководству банков, которое ездит на автомобилях ценой в миллион гривен, легко рассуждать о мизерных потерях от ограблений в денежном выражении. У них в голове, видимо, просто не укладывается, что человека могут покалечить или даже лишить жизни и за 1/10 этой суммы. К сожалению, логика преступников совсем иная. Вспомните ограбление харьковского отделения «Ощадбанка» в апреле 2009 года. Тогда от пуль бандитов погибли три инкасатора, а похищено было всего лишь 300 тысяч гривен...

Петр Черных (УНИАН)