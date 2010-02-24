ПАСЕ может прекратить мониторинг Украины

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлют ЧАВУШОГЛУ не исключает, что в ближайшее время ПАСЕ прекратит мониторинг Украины.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Президент ПАСЕ отметил, что Украина – одна из наиболее крупных и важных стран-участниц Совета Европы и выразил надежду, что в ближайшем будущем ПАСЕ прекратит мониторинг нашей страны.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что «по окончании послевыборного периода мы должны и, я думаю, мы сможем принять те решения, которые Украина обязалась принять, вступая к СЕ». По его словам, Украина «должна подойти к председательству в Кабинете Министров Совета Европы в следующем году, выполнив все свои обязательства как государство - член СЕ». В первую очередь, считает председатель Верховной Рады, это нужно самой Украине. В то же время, обеими сторонами было признано, что для проведения крайне необходимых реформ нужна политическая стабильность, без которой невозможно экономическое развитие.

По словам В.ЛИТВИНА, нужно сделать все, чтобы «завершение выборов не ознаменовалось бы началом политической войны, а, судя по последним заявлениям, такая угроза существует». «Нам крайне важно сохранить парламентаризм в Украине, превратив при этом парламент из обслуживающего института в институт, который задает направление и дает толчок развитию страны», – отметил председатель ВР. Он выразил надежду, что Совет Европы поддержит Украину в этом стремлении.

В ответ президент ПАСЕ заверил руководителя украинского парламента в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы и ее комитеты всегда будут наготове, чтобы в случае необходимости оказать помощь Украине. «Как член турецкой делегации в ПАСЕ я всегда имел солидарную позицию с украинской делегацией и останусь на этой позиции, находясь в должности президента ПАСЕ», – отметил М.ЧАВУШОГЛУ.